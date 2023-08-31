Penyakit Diabetes Bisa Picu Amputasi, Ini Penyebabnya

BELUM lama ini seorang pria asal Malaysia menjadi viral di media sosial karena kakinya harus di amputasi akibat sering mengonsumsi minuman manis yakni teh tarik. Selama masa mudanya dia mengaku meminum teh tarik sebanyak tiga kali sehari sehingga memicu penyakit Diabetes.

Seperti diketahui, diabetes berisiko tinggi terhadap banyak masalah kesehatan, salah satunya amputasi kaki. Oleh karena itu sangat penting untuk mengontrol asupan gula yang dikonsumsi sehari-hari.

Dilansir dari halaman resmi WebMD pada Jumat (1/9/2023) berikut penjelasakan bagaimana penyakit diabetes dapat memicu amputasi

Diabetes picu amputasi

Penyakit diabetes berkaitan dengan dua kondisi lainnya pada kaki, seperti penyakit arteri perifer (PAD) dan neuropati diabetik. PAD dapat mempersempit arteri yang membawa darah ke tungkai dan membuat kamu lebih mungkin terkena bisul dan infeksi.

Jika sirkulasi tidak baik, maka hal ini juga dapat membuat penyembuhannya lebih lambat. Sedangkan Neuropati merupakan penyakit kerusakan saraf. Kadar gula tinggi yang disebabkan oleh diabetes dapat merusak saraf dan pembuluh darah di dalam tubuh.