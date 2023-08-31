Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Badan Terasa Lemas Penyebab dan Cara Mengatasi

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:24 WIB
Kenapa Badan Terasa Lemas Penyebab dan Cara Mengatasi
Ilustrasi untuk penyebab badan yang lemas (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KENAPA badan terasa lemas penyebab dan cara mengatasi sangat penting untuk kita ketahui, khususnya di tengah aktivitas yang begitu padat.

Kondisi badan lemas bisa menjadi pertanda dari masalah kesehatan tubuh tertentu. Terlebih ketika masih tetap lemas saat sudah mencoba makan dan beristirahat.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), terdapat beberapa penyebab kenapa badan terasa lemas dan cara mengatasi yang dapat Anda lakukan.

1. Gula darah yang rendah

Saat gula darah di tubuh rendah, tubuh akan terasa lemas, gemetaran, dan kelelahan. Umumnya, kondisi ini terjadi saat tubuh kelaparan, efek pengobatan diabetes, dan minum alkohol saat perut sedang kosong.

2. Tekanan darah yang rendah

Orang yang mengalami tekanan darah rendah juga berdampak pada tubuh yang lemas dan lunglai. Kondisi ini terjadi karena otak, jantung, dan anggota tubuh Anda tidak mendapatkan asupan darah yang cukup.

3. Neuronitis vestibular

Neuronitis vestibular merupakan infeksi yang menyerang saraf vestibular pada telinga bagian dalam. Infeksi pada saraf ini mengganggu pengaturan keseimbangan serta menyebabkan tubuh lemas dan gemetar.

Halaman:
1 2 3
      
