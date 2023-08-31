Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Memilih Popok yang Aman untuk Kulit Bayi, Orangtua Wajib Tahu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |01:00 WIB
Tips Memilih Popok yang Aman untuk Kulit Bayi, Orangtua Wajib Tahu
Tips memilih popok yang aman untuk kulit bayi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BAYI memiliki kulit sensitif sehingga membutuhkan perawatan khusus. Untuk itu, orang tua perlu memperhatikan produk yang akan digunakan untuk si kecil, mulai dari skincare hingga popok.

Dokter Spesialis Anak, dr Caessar Pronocitro, SP.A menjelaskan bahwa bayi yang baru lahir masih dalam proses adaptasi sehingga sel-sel dan organ tubuhnya masih belum sempurna sehingga masih sangat sensitif.

"Dari segi kulit lebih tipis dan lapisan kulitnya belum terpapar udara luar. Berbeda dengan orang dewasa yang lebih kebal," ucap dr, Caessar saat ditemui Okezone di Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Bayi

Dokter Caessar mengatakan masalah kulit bayi sering terjadi saat menggunakan popok. Biasanya terjadi iritasi karena bahan asing yang menempel pada kulitnya.

Dalam kesempatan itu, dr Caessar membagikan tips cara memilih popok yang tepat untuk si kecil. Hal itu juga untuk menghindari terjadinya ruam popok.

"Iritasi pada kulit karena terjadi kontak urin atau tinja dengan kulit, makanya cegah kontak terlalu lama dengan ganti popok lebih sering. Misalnya urin atau tinja sudah banyak dan bikin bayi nggak nyaman harus segera ganti," tuturnya.

Selain itu memilih produk popok dengan ukuran yang pas dengan bayi juga bisa menjadi pilihan yang tepat.

Halaman:
1 2
      
