5 Bahaya Vertigo, Salah Satunya Bikin Tubuh Tak Seimbang

SAAT terkena vertigo rasanya kepala sakit dan dunia seolah sedang berputar-putar sehingga membuat pusing, bahkan mual. Vertigo menyebabkan pusing dan membuat orang yang merasakannya seperti sedang berputar padahal sebenarnya dunia tidak berputar.

Oleh karena itu vertigo bisa membuat kepala jadi pusing dan membuat pengidapnya hilang keseimbangan. Namun secara media, vertigo bukanlah penyakit. Sebaliknya, itu adalah gejala dari berbagai kondisi yang sebetulnya diidap.

Dari jenisnya, ada dua jenis utama vertigo yakni vertigo perifer yang terjadi saat ada masalah dengan telinga bagian dalam, dan vertigo sentral, yang muncul karena ada masalah di otak. Penyebabnya bisa karena infeksi, tumor otak, cedera otak traumatis atau stroke.

Meski bukan kondisi yang serius, tapi bukan berarti vertigo tidak punya bahaya. Apa saja bahaya dari vertigo? Menghimpun Cleveland Clinic, laman resmi Kementerian Kesehatan dan Halodoc, yang sudah ditinjau secara medis oleh dr. Rizal Fadli, berikut paparan singkatnya di bawah ini.

1. Otak dan saraf: Ini potensi bahaya dari vertigo tipe sentral, yang penyebabnya karena ada masalah pada sistem saraf pusat, khususnya struktur otak dan saraf. Vertigo sentral dikaitkan dengan kondisi serius seperti stroke, multiple sclerosis, dan tumor otak. Jadi memang dalam hal ini, vertigo bisa sangat berbahaya.

2. Gangguan pendengaran: Bunyi dering di telinga atau gangguan pendengaran.

3. Gangguan penglihatan: Vertigo bisa membuat gangguan pergerakan bola mata jadi tak normal atau menyentak (nistagmus) hingga jadi berpenglihatan ganda alias melihat sesuatu serba dobel.