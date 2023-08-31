Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Bahan Alami Bantu Samarkan Bekas Luka di Kulit

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:35 WIB
5 Bahan Alami Bantu Samarkan Bekas Luka di Kulit
Bekas luka. (Foto: Freepik)
A
A
A

LUKA pada kulit untuk sebagian orang bikin tak nyaman dan rasanya menganggu penampilan. Oleh karena itu, luka di kulit sebaiknya disamarkan atau dihilangkan.

Pengobatan medis dan rumahan tertentu dapat membantu mengurangi munculnya bekas luka. Namun, tergantung pada jenis bekas lukanya. Jika jenis luka yang disebabkan akibat aktivitas harian seperti tangan yang tergores, atau benda jatuh maka kemungkinan untuk disembuhkan dengan bahan-bahan alami bisa dilakukan.

Nah, berikut ini adalah beberapa pengobatan alami yang bisa membantu menghilangkan bekas luka, dikutip dari Healthline,

 lidah buaya

1. Lidah Buaya

Aloevera atau lidah buaya diketahui dapat meningkatkan penyembuhan luka dan dapat membantu mengatasi bekas luka bila digunakan bersamaan dengan metode lain.

 

2. Madu

Bahan alami satu ini dikenal mengandung sifat anti-inflamasi serta anti bakteri yang dapat memudarkan luka. Namun, dalam sebuah penelitian lain di tahun 2016 bahwa madu tidak begitu memberikan efek pada tampilan bekas luka.

 BACA JUGA:

3. Minyak Kelapa

Menurut sebuah studi di tahun 2018, Minyak kelapa mencatat bahwa minyak kelapa efektif dalam mempercepat penyembuhan luka dengan cara,

-Mendorong sintesis kolagen

-Mengurangai peradangan

-Memperbaiki penghalang kulit

-Memiliki efek antibakteri dan antioksidan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/298/3164325//nana_mirdad-fMYe_large.jpg
Tips Memilih Camilan Ala Nana Mirdad
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement