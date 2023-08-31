5 Bahan Alami Bantu Samarkan Bekas Luka di Kulit

LUKA pada kulit untuk sebagian orang bikin tak nyaman dan rasanya menganggu penampilan. Oleh karena itu, luka di kulit sebaiknya disamarkan atau dihilangkan.

Pengobatan medis dan rumahan tertentu dapat membantu mengurangi munculnya bekas luka. Namun, tergantung pada jenis bekas lukanya. Jika jenis luka yang disebabkan akibat aktivitas harian seperti tangan yang tergores, atau benda jatuh maka kemungkinan untuk disembuhkan dengan bahan-bahan alami bisa dilakukan.

Nah, berikut ini adalah beberapa pengobatan alami yang bisa membantu menghilangkan bekas luka, dikutip dari Healthline,

1. Lidah Buaya

Aloevera atau lidah buaya diketahui dapat meningkatkan penyembuhan luka dan dapat membantu mengatasi bekas luka bila digunakan bersamaan dengan metode lain.

2. Madu

Bahan alami satu ini dikenal mengandung sifat anti-inflamasi serta anti bakteri yang dapat memudarkan luka. Namun, dalam sebuah penelitian lain di tahun 2016 bahwa madu tidak begitu memberikan efek pada tampilan bekas luka.

3. Minyak Kelapa

Menurut sebuah studi di tahun 2018, Minyak kelapa mencatat bahwa minyak kelapa efektif dalam mempercepat penyembuhan luka dengan cara,

-Mendorong sintesis kolagen

-Mengurangai peradangan

-Memperbaiki penghalang kulit

-Memiliki efek antibakteri dan antioksidan