5 Obat Herbal untuk Menghindari Radang Tenggorokan di Tengah Polusi, Salah Satunya Teh Madu

KINI polusi udara di daerah Jabodetabek makin parah. Ini memberikan pengaruh buruk untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Banyak orang terkena batu pilek flu, juga radang tenggorokan.

Saat terserang radang tenggorokan, maka tubuh jadi tak nyaman. Rasanya susah makan dan menelan, juga kadang disertai demam.

Untuk itu, penting sekali menjaga kesehatan tenggorokan di tengah polusi buruk. Merangkum dari Healthline, berikut ini beberapa obat herbal yang dapat menghindari radang tenggorokan di tengah polusi buruk.

1. Teh madu

Secangkir teh hangat yang dicampur dengan madu bermanfaat untuk menenangkan tenggorokan yang teriritasi. Tidak hanya itu saja, sebuah studi menunjukkan senyawa yang ditemukan dalam teh seperti teh hijau diyakini memiliki sifat anti-inflamasi, antibakteri, antivirus, dan antijamur. Sementara madu mampu mengurangi produksi lendir dan mengobati batuk seefektif obat yang dijual belikan secara bebas.

2. Cuka sari apel

Cuka sari apel memiliki sifat antimikroba. Dokter Yunani kuno Hippocrates menjelaskan, minuman ini dapat membantu menenangkan sakit tenggorokan. Cara pembuatan obat herbal ini sangatlah mudah yakni dengan mencampur cuka apel fermentasi, madu, air, rempah-rempah, serta buah-buahan lainnya.

3. Akar jahe

Akar jahe memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Sebab, akar jahe memiliki sifat antimikroba yang bermanfaat untuk mengobati infeksi yang sedang terjadi di tenggorokan. Walaupun demikian, kita tidak boleh mengonsumsi akar jahe secara berlebihan karena dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi pada tenggorokan dan mulut.