Batuk Dahak Bercampur Darah, Apakah Berbahaya?

BATUK berdahak bersamaan dengan keluarnya darah tidak boleh dianggap remeh. Keluarnya cairan dahak bercampur darah menandakan adanya masalah kesehatan yang serius.

Kondisi seperti itu akan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan baik.Melansir laman resmi Webmd, secara medis bahwa batuk berdahak yang disertai dengan darah disebut dengan hemoptisis. Penyakit satu ini dapat menjadi pertanda kondisi medis yang serius.

Umumnya ada berbagai faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya Infeksi, kanker, bronkitis dan masalah pada pembuluh darah di paru-paru bisa menjadi penyebabnya.

Jika di usia yang masih muda kondisi batuk berdahak yang bercampur dengan darah masih terbilang ringan. Akan tetapi jika di usia nanggung dan senja , kondisi tersebut bisa berbahaya dan mengancam apabila mereka memiliki kebiasaan merokok atau gaya hidup yang kurang baik.

Kondisi batuk dahak bercampur darah terjadi atas beberapa penyebab umum yang perlu kamu ketahui. Di antaranya sebagai berikut:

• Bronkitis (akut) atau jangka panjang (kronis)

• Kanker paru-paru

• Kerusakan saluran pernafasan (bronkiektasis)

• Radang paru-paru