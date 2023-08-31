Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anemia pada Anak Sebabkan Gangguan Psikologis, Ini Kata Ahli

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |07:29 WIB
Anemia pada Anak Sebabkan Gangguan Psikologis, Ini Kata Ahli
Anak anemia mudah sedih. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ANEMIA pada anak ternyata punya dampak yang cukup besar, tidak hanya mengganggu pada pertumbuhan anak, akan tetapi anemia juga dapat menghambat perkembangan otak anak, sehingga membuat anak mengalami penurunan kecerdasan, fungsi otak, serta fungsi motorik anak.

Menurut Psikolog Klinis Anak dan Keluarga, Anna Surti, S.Psi., M.Si., Psi, orangtua perlu memahami bahwa anemia tidak hanya berdampak negatif kepada kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak kepada psikologis anak.

“Dalam jangka pendek, secara kognitif anak cenderung akan merasa kurang dalam hal berkonsentrasi, tidak mudah menangkap dan mengingat, serta emosinya yang juga akan cenderung merasa lebih negatif dan mudah sedih atau marah. Sehingga akan mempermudah anak cepat mengalami stress,” ucap Anna Surti, dikutip dalam Media Briefing.

Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa dikendalikan dengan adanya solusi, maka dalam jangka panjang dapat dipastikan, anak akan mengalami pertumbuhan perkembangan yang terhambat, prestasinya juga cenderung akan lebih rendah dibandingkan teman sebayanya, dikarenakan tidak optimalnya perkembangan tersebut.

