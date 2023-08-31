40 Slogan Pola Hidup Sehat yang Memotivasi

Kamis, 31 Agustus 2023

40 SLOGAN pola hidup sehat yang memotivasi ini sebaiknya dijadikan motivasi agar hidupmu jadi lebih baik dan lebih sehat. Slogan sendiri merupakan kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu.

Tujuan dibuat slogan pola hidup adalah untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu, salah satunya adalah mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

Slogan biasanya dapat ditemui di tempat umum. Slogan dibuat untuk membangun kesadaran masyarakat, seperti memberitahu informasi, motivasi atau sebagai imbauan yang mempengaruhi orang lain.

Penasaran seperti apa slogan pola hidup sehat? yuk simak artikel berikut ini.

Slogan Pola Hidup Sehat

1. "Tidur yang berkualitas, maka kesehatanmu akan terjaga."

2. "Saat hati tenang, tubuh pun sehat."

3. "Mencegah lebih baik daripada mengobati."

4. "Tertawa itu seperti olahraga untuk jiwa."

5. "Mari memulai hari dengan olahraga karena untuk menangis perih juga butuh tenaga."

6. "Lebih baik mencegah penyakit dengan olahraga daripada mengobati penyakit itu sendiri."

7. “Jagalah kesehatan, seakan-akan kamu akan hidup abadi.”

8. “Pola makan sehat, cegah penyakit berat.”

9. “Hargai tubuh dengan lakukan pola hidup sehat.”

10. “Budayakan cuci tangan demi jaga kesehatan.”

11. “Jaga kebugaran dengan minum 8 gelas air putih per hari.”

12. “Tanpa kesehatan, hidup tidak ada artinya.”

13. “Sehat pikiran berawal dari sehat jasmani.”

14. “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.”

15. “Hindari rokok kalau tak ingin hidup sia-sia.”

16. “Bersih pangkal sehat.”

17. “Cintai diri sendiri, perbaiki gaya hidupmu.”

18. “Siapkan masa tua dengan jaga kesehatan mulai kini.”

19. “Rokok membunuhmu secara perlahan.”

20. "Makan dan tidur secukupnya untuk sehat selamanya."

21. "Usia tua bukan halangan untuk tetap menjaga pola hidup sehat."

22. "Sebelum makan, jangan lupa cuci tanganmu."

23. “Kenikmatan yang paling besar di muka bumi adalah kesehatan.”

24. "Satu di antara penyesalan orang sakit adalah tidak jaga kesehatan."

25. "Hari tua cerminan pola hidupmu."

26. “Keep Healthy and Happy.”

27. “Hidup sehat hidup lebih lama.”

28. “Hidup sehat, hidup bewarna.”

29. “Olahraga adalah upaya merayakan kehidupan dengan lebih bahagia.”

30. “Olahraga bukan hanya membentuk tubuh yang sehat, melainkan juga menciptakan pikiran yang kuat.”