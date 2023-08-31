Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Meski Endemi, Jika Kena Covid-19 Segera ke Dokter

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:10 WIB
Meski Endemi, Jika Kena Covid-19 Segera ke Dokter
Demam akibat covid-19 (Foto: WH)
A
A
A

GURU Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof drh Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc., PhD tetap menyarankan masyarakat memeriksakan kondisi ke dokter jika mengalami gejala Covid-19 seperti demam atau batuk walaupun saat ini sudah endemi.

"Apabila kondisinya positif Covid-19 maka sebaiknya istirahat dulu, supaya cepat pulih dan tidak menularkan pada orang lain," kata dia dalam webinar kesehatan.

 kena Covid-19

Prof Wiku mengingatkan, pada prinsipnya Covid-19 hingga saat ini masih ada meskipun jumlahnya sudah sangat sedikit dan virus penyebabnya yakni SARS-CoV-2 masih berpotensi untuk bermutasi.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, sambung dia, masyarakat tetap perlu waspada terhadap subvarian yang mungkin muncul dan tetap meningkatkan kembali kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai kondisi yang dihadapinya.

Masyarakat juga diimbau agar tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan, serta mendapatkan vaksinasi hingga penguat kedua atau booster kedua untuk meningkatkan perlindungan khususnya bagi mereka yang paling berisiko.

"Dengan melakukan dua hal tersebut diharapkan pemulihan dan transisi Covid-19 dari pandemi ke endemi dapat berjalan lebih lancar, supaya tidak kembali menjadi masalah," pesan Wiku.

Masih dalam webinar yang sama, Anggota Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Dr dr Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) menyarankan mereka yang bergejala Covid-19 menjalani pemeriksaan PCR untuk mengonfirmasi kondisinya.

Dikutip dari Antara, selanjutnya, mereka yang terkonfirmasi positif sebaiknya segara mengonsultasikannya pada dokter atau tenaga kesehatan guna mendapatkan obat-obat untuk meredakan atau menghilangkan gejala yang ada.

