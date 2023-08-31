5 Tempat Wisata Alam Keren di Kota Tangerang, Ada yang Murah hingga Gratis Lho!

MESKI dikenal dengan sebutan 'Kota 1.000 Industri', akan tetapi masih ada beberapa ruang terbuka hijau di Kota Tangerang, Banten yang bisa jadi rekomendasi tempat wisata alam yang dekat Jakarta.

Jika ingin mencari suasana baru selain Bogor, Anda mungkin bisa memertimbangkan 5 destinasi wisata alam di Kota Tangerang berikut ini!

1. Telaga Biru Cisoka

Ingin menikmati wisata alam yang murah, dan perjalanan yang singkat? Bagaiman jika mencoba mengunjungi telaga biru Cisoka di Jalan Cigaru, Cisoka, Tangerang.

Tiket masuk ke kawasan ini juga sangat terjangkau, Rp10.000 saja per orangnya! Di sini ada berbagai aktivitas seru yang bisa Anda lakukan seperti berswafoto dengan latar danau, berenang di kolam renang di sekitar danau, menyusuri danau dengan sampan, dan masih banyak lagi.

Telaga Biru Cisoka (Foto: IG/@reizamohammad)

2. Scientia Square Park

Taman ini cocok untuk wisata bersama dengan teman, keluarga, atau yang ingin 'me time'.Berada di pusat Kota Tangerang, pengunjung bisa datang mengunjungi objek wisata Scientia Square Park dengan mudah dan menawarkan berbagai spot menarik beberapa di antaranya seperti Butterfly Park, Grafity Zone, The Torque Zone, Serenity Koi Farm, Playground dan lainnya.

Tidak hanya segar dan asri dengan rindangan pohon, Anda juga tak perlu membayar untuk masuk ke kawasan taman ini.

Scientia Square Park (Foto: IG/@scientiasquare.park)

3. Situ Tujuh Muara

Rekomendasi wisata alam selanjutnya ada di Situ Tujuh Muara, yang ada di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Pengunjung bisa menyewa perahu naga sambil memgelilingi danau, dengan membayar Rp30.000 saja. Suasana makin asri dengan dikelilinginya vegetasi hijau yang menyegarkan mata, pengunjung juga akan menemukan sebuah tempat bak pulau kecil dengan luas sekitar 200 meter persegi.