Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cerita Tour Leader Timotius, Awalnya Jadi anak Magang Akhirnya Bisa Keliling Dunia

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:21 WIB
Cerita Tour Leader Timotius, Awalnya Jadi anak Magang Akhirnya Bisa Keliling Dunia
Timotius. (Foto: MPI/Selvianus)
A
A
A

TOUR Manager Chris Tour Experience Holyland, Timotius menceritakan pengalamannya bergelut di dunia traveling. Memulai karier sebagai tour leader magang sejak 2004, Timotius konsisten dengan profesinya.

Dengan bekerja sebagai tour leader, Timotius mewujudkan mimpinya berkunjung ke berbagai negara.

"Tepatnya tahun 2004, saya magang di salah satu perusahaan di Jakarta. Di situ mulai dilihat dan Tour Leader kelihatannya hanya setiap hari, setiap bulan bawa group," kata Timotius dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo di akun YouTube Partai Perindo, Kamis, (31/8/2023).

 BACA JUGA:

"Termotivasi sepertinya enak, jalan-jalan kemudian keliling dunia gratis. Daya tarik sewaktu magang, saya bisa seperti mereka, jalan-jalan keliling negara didunia. Sampai sekarang 10 tahun tetapi runutan dari 2004 berjalan 19 tahun,"sambung dia.

Berbekal pengalaman itu, kini Timotius terbilang cukup sukses di dunia travel, lantaran ia telah melakukan cukup banyak perjalanan keluar negeri. Salah satunya memimpin peziarah ke Tanah Perjanjian (Holyland).

 

Dalam kunjungan ke Tanah Perjanjian, Timotius mengatakan, terpenting dipersiapkan seseorang ialah niatan dan hati yang tulus. Sebab dari sini, bakal tumbuhnya rasa komitmen dan keimanan teguh dari dalam diri seseorang.

"Dipersiapkan kalau rohani, pertama hati dulu dan diawali dengan niat. Ketika mau ke Holyland, Tanah Perjanjian harus awali dengan niat dulu.

Udah dengan niatan yang baik, ketika sudah komitmen dan hati sudah siap maka iman sudah pasti," terang dia.

Atas dasar iman itulah, Timotius menerangkan, dalam setiap perjalanan mereka ke Tanah Perjanjian. Pastinya mereka selalu melakukan berdoa, kebaktian bersama hingga kegiatan - kegiatan kerohanian lainnya.

"Perbedaan pasti ada, travel ziarah itu mendalami iman, jelas perjalanan khususnya ke Holyland didalam perjalanan itu ada berdoa seperti ada kebaktian atau misa dan kami isi dengan acara-acara kerohanian," papar Timotius.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement