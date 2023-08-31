Cerita Tour Leader Timotius, Awalnya Jadi anak Magang Akhirnya Bisa Keliling Dunia

TOUR Manager Chris Tour Experience Holyland, Timotius menceritakan pengalamannya bergelut di dunia traveling. Memulai karier sebagai tour leader magang sejak 2004, Timotius konsisten dengan profesinya.

Dengan bekerja sebagai tour leader, Timotius mewujudkan mimpinya berkunjung ke berbagai negara.

"Tepatnya tahun 2004, saya magang di salah satu perusahaan di Jakarta. Di situ mulai dilihat dan Tour Leader kelihatannya hanya setiap hari, setiap bulan bawa group," kata Timotius dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo di akun YouTube Partai Perindo, Kamis, (31/8/2023).

"Termotivasi sepertinya enak, jalan-jalan kemudian keliling dunia gratis. Daya tarik sewaktu magang, saya bisa seperti mereka, jalan-jalan keliling negara didunia. Sampai sekarang 10 tahun tetapi runutan dari 2004 berjalan 19 tahun,"sambung dia.

Berbekal pengalaman itu, kini Timotius terbilang cukup sukses di dunia travel, lantaran ia telah melakukan cukup banyak perjalanan keluar negeri. Salah satunya memimpin peziarah ke Tanah Perjanjian (Holyland).

Dalam kunjungan ke Tanah Perjanjian, Timotius mengatakan, terpenting dipersiapkan seseorang ialah niatan dan hati yang tulus. Sebab dari sini, bakal tumbuhnya rasa komitmen dan keimanan teguh dari dalam diri seseorang.

"Dipersiapkan kalau rohani, pertama hati dulu dan diawali dengan niat. Ketika mau ke Holyland, Tanah Perjanjian harus awali dengan niat dulu.

Udah dengan niatan yang baik, ketika sudah komitmen dan hati sudah siap maka iman sudah pasti," terang dia.

Atas dasar iman itulah, Timotius menerangkan, dalam setiap perjalanan mereka ke Tanah Perjanjian. Pastinya mereka selalu melakukan berdoa, kebaktian bersama hingga kegiatan - kegiatan kerohanian lainnya.

"Perbedaan pasti ada, travel ziarah itu mendalami iman, jelas perjalanan khususnya ke Holyland didalam perjalanan itu ada berdoa seperti ada kebaktian atau misa dan kami isi dengan acara-acara kerohanian," papar Timotius.