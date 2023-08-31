Kisah Tour Leader Pimpin Peziarah ke Tanah Perjanjian Holyland

TOUR Manager Chris Tour Experience Holyland, Timotius menceritakan, pengalaman perjalanannya bersama peziarah ke Tanah Perjanjian atau Holyland.

Selain mempersiapkan fisik prima, Timotius menekankan, terpenting ketika melakukan ziarah ke Tanah Perjanjian yakni iman. Maka dari itu, dalam setiap perjalanan, mereka selalu menyelipkan kebaktian ataupun kegiatan-kegiatan kerohanian.

"Perbedaan pasti ada, travel ziarah itu mendalami iman, jelas perjalanan khususnya ke Holyland didalam perjalanan itu, kami ada berdoa seperti ada kebaktian atau misa, jadi kami isi dengan acara-acara kerohanian,"ujar Timotius dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo di akun YouTube Partai Perindo, Kamis (31/8/2023).

Kendati kebanyakan kegiatan rohani, Timotius mengatakan, pihaknya pun mengadakan kegiatan-kegiatan lain. Tujuannya untuk menghilangkan rasa kejenuhan dalam diri setiap peziarah.

"Sekalipun ke Holyland, ada juga rohana kalau saya sebut ya. Tidak serta merta rohani terus ada bagian rohana biar fun, enggak bosan juga,"ucap Timotius.

Di samping itu, Timotius menegaskan sebagai seorang Tour Leader, tentunya harus mempunyai jiwa melayani. Sekaligus menanamkan rasa kekeluargaan dengan setiap peziarah, berkunjung ke Tanah Perjanjian.

"Persiapan pasti hati, karena ziarah ke Holyland hati dulu. Hati untuk melayani tetapi punya konsep, peserta bukan serta merta multi bisnis tetapi mereka adalah keluarga kami, ketika kami menanamkan mereka keluarga,"jelas Timotius.

"Perjalanan itu, kami bawa keluarga mulai dari hati maupun dalam pelayanan harus ikhlas, harus senyum itu yang perlu diperhatikan,"tambahnya.