HOME WOMEN TRAVEL

Ini Dia Kode Rahasia Pramugari jika Naksir Penumpang di Pesawat

Nindi Widya Wati , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:00 WIB
Ini Dia Kode Rahasia Pramugari jika Naksir Penumpang di Pesawat
Ilustrasi pramugari dan penumpang pesawat. (Foto: Freepik)
A
A
A

PRAMUGARI punya kode-kode khusus dalam berkomunikasi di pesawat, termasuk saat menyukai penumpang. Jika ada orang dalam penerbangan yang mereka taksir, maka ada kode rahasia untuk mengungkapkannya.

Bahasa sandi tersebut biasanya hanya dipahami oleh sesama pramugari. Tapi, Emily Witkop, seorang awak kabin yang bekerja di sebuah maskapai penerbangan Amerika Serikat mengungkapkan kode rahasia jika pramugari menyukai penumpang.

 BACA JUGA:

Menurutnya para pramugari mudah memberi tahu kode ke sesama rekan kerjanya tanpa ketahuan oleh penumpang. Jika ada penumpang yang tampan atau menarik hati mereka, pramugari biasanya akan menggunakan kode ‘kopi panas’.

Dalam wawancara bersama Yahoo, Emily mengatakan selama beberapa tahun ada kode kopi panas di antara pramugari jika menemukan penumpang yang menarik hati mereka. Seorang pramugari biasanya akan berkata 'Saya punya kopi panas di 3B!'

 

"Berarti, ada penumpang yang sangat menarik duduk di kursi itu, dan sebaiknya dilihat pula oleh pramugari lainnya," kata Emily seperti dilansir dari The Sun.

 BACA JUGA:

Namun, itu bukan satu-satunya cara pramugari saling memberi tahu jika mereka menyukai seseorang di dalam pesawat. Pramugari ternyata mengungkapkan pula dengan panggilan lain, yakni kata "cheerio". Diketahui, para pramugari mencoba memanggil penumpang dengan kata itu ketika pesawat mendarat.

"Ada panggilan berupa cheerio yang biasa dilakukan oleh beberapa pramugari ketika proses penumpang turun," jelas salah seorang pramugari lewat forum Awak Kabin.

