Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apakah Buaya Takut pada Capybara?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:00 WIB
Apakah Buaya Takut pada Capybara?
Ilustrasi buaya (Foto: Freepik)
A
A
A

BUAYA merupakan predator ganas yang sangat ditakuti di perairan. Reptil pemangsa ini bisa membunuh lawan seketika karena punya gerakan cepat, taring sangat tajam, dan gigitan kuat. Biaya bisa memangsa apa saja, tapi tidak dengan capybara.

Apakah buaya takut dengan capybara?

Buaya termasuk raja atau penguasa di air, jadi tak ada yang ditakuti. Beberapa hewan justru dijadikan teman oleh buaya, termasuk capybara.

 BACA JUGA:

Capybara merupakan hewan pengerat terbesar di dunia yang mitip marmut.

Menurut AZ Animals, capybara adalah hewan yang sangat ramah. Salah satu kawan dekat buaya. Capybara memiliki ukuran yang terlalu besar untuk buaya telan.

 Ilustrasi

Capybara dan buaya

Berat capybara dapat mencapai 143 pon dengan panjang mencapai 4,6 kaki. Oleh karena itu, buaya dan capybara terbiasa hidup berdampingan di perairan yang sama.

 BACA JUGA:

Buaya yang hidup di habitat capybara biasanya merupakan buaya jenis caiman yang ukurannya tidak sebesar buaya muara.

Caiman lebih suka memangsa ikan, reptil, burung atau mamalia kecil seperti tikus dan kelinci. Tidak makan capybara.

Mengutip dari Youtube CRC Channel, capybara biasanya hidup secara berkelompok dengan jumlah mulai dari 10 hingga 100 ekor per kelompok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/549/2946294/5-zodiak-pencinta-traveling-kamu-termasuk-gak-VS8UyYjPXo.jpg
5 Zodiak Pencinta Traveling, Kamu Termasuk Gak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945870/mengenal-3-suku-manusia-kerdil-di-indonesia-89PmXG8x6B.jpg
Mengenal 3 Suku Manusia Kerdil di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939898/sholah-athiyah-sang-miliarder-yang-jadi-pegawai-allah-kekayaannya-banyak-disedekahkan-8mzeA7xBnD.JPG
Sholah Athiyah sang Miliarder yang Jadi Pegawai Allah, Kekayaannya Banyak Disedekahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939875/bermitra-dengan-allah-ini-kunci-sholah-athiyah-jadi-miliarder-yang-menginspirasi-dunia-0CleMbROKV.jpg
Bermitra dengan Allah, Ini Kunci Sholah Athiyah Jadi Miliarder yang Menginspirasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939853/kisah-sholah-athiyah-pemuda-miskin-yang-sukses-bangun-universitas-hingga-baitul-mal-hPa8Ii1Xg1.jpg
Kisah Sholah Athiyah, Pemuda Miskin yang Sukses Bangun Universitas Hingga Baitul Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/406/2938235/merinding-ramalan-nostradamus-2024-dunia-akan-didera-perang-besar-dan-kelaparan-jEpcQ10sPU.JPG
Merinding! Ramalan Nostradamus 2024, Dunia Akan Didera Perang Besar dan Kelaparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement