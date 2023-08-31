Apakah Buaya Takut pada Capybara?

BUAYA merupakan predator ganas yang sangat ditakuti di perairan. Reptil pemangsa ini bisa membunuh lawan seketika karena punya gerakan cepat, taring sangat tajam, dan gigitan kuat. Biaya bisa memangsa apa saja, tapi tidak dengan capybara.

Apakah buaya takut dengan capybara?

Buaya termasuk raja atau penguasa di air, jadi tak ada yang ditakuti. Beberapa hewan justru dijadikan teman oleh buaya, termasuk capybara.

Capybara merupakan hewan pengerat terbesar di dunia yang mitip marmut.

Menurut AZ Animals, capybara adalah hewan yang sangat ramah. Salah satu kawan dekat buaya. Capybara memiliki ukuran yang terlalu besar untuk buaya telan.

Berat capybara dapat mencapai 143 pon dengan panjang mencapai 4,6 kaki. Oleh karena itu, buaya dan capybara terbiasa hidup berdampingan di perairan yang sama.

Buaya yang hidup di habitat capybara biasanya merupakan buaya jenis caiman yang ukurannya tidak sebesar buaya muara.

Caiman lebih suka memangsa ikan, reptil, burung atau mamalia kecil seperti tikus dan kelinci. Tidak makan capybara.

Mengutip dari Youtube CRC Channel, capybara biasanya hidup secara berkelompok dengan jumlah mulai dari 10 hingga 100 ekor per kelompok.