Maskapai Ini Siapkan Zona Bebas Anak, Penerbangan Tak Terganggu Tangisan Bayi

Ilustrasi anak di pesawat. (Foto: Alamy via The Sun)

TANGISAN bayi atau suara berisik anak kecil sering mengganggu kenyamanan banyak orang di pesawat. Untuk menjawab masalah ini, maskapai asal Turki, Corendon menyediakan zona bebas anak dalam penerbangannya.

Tentu saja, dengan adanya zona ini, penumpang tidak akan lagi mendengar suara bising anak kecil, ataupun kenakalan kecil seperti menendang bagian belakang kursi.

Melansir dari Metro.co.uk, Jumat (1/9/2023), zona bebas anak Corendon terdapat dalam rute penerbangan antara Amsterdam, Belanda dan Curaçao di Karibia.

Untuk pertama kalinya penerbangan Eropa menawarkan layanan bebas anak seperti ini. Nantinya, ada kabin bagian depan di mana dapat dihuni oleh 93 penumpang berusia 16 tahun ke atas.

Mereka terpisah dari anak-anak melalui pembatas dinding atau tirai.

"Menciptakan lingkungan terlindungi yang berkontribusi pada penerbangan yang tenang dan santai," begitu pernyataan Corendon.