HOME WOMEN TRAVEL

Pilot Bagikan Cara Tenang Hadapi Turbulensi Pesawat, Pakai Botol Air!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:00 WIB
Pilot Bagikan Cara Tenang Hadapi Turbulensi Pesawat, Pakai Botol Air!
Pilot Jimmy Nicholson. (TikTok/Metro)
A
A
A

TURBULENSI salah satu yang paling dikhawatirkan penumpang di pesawat. Meski kecil kemungkinan pesawat jatuh, tapi guncangan di udara tentu bisa membuat tegang setengah mati. Agar tenang menghadapi turbulensi, simak tips dari pilot berikut ini.

Turbulensi memang lumrah terjadi dalam penerbangan. Ini terjadi saat pesawat mengalami perubahan tekanan dalam kecepatan aliran udara.

Melansir dari Metro.co.uk, Pusat Penelitian Atmosfer Nasional mengatakan, secara keseluruhan, setiap tahunnya ada sekitar 65.000 penerbangan yang mengalami turbulensi. Dari jumlah tersebut, 5.500 di antaranya merupakan turbulensi parah.

 BACA JUGA:

Bisa diartikan, turbulensi bukan hal yang dapat dihindari jika Anda memilih perjalanan menggunakan pesawat. Tepapi, ada cara agar Anda tetap tenang apabila ada pada situasi itu.

Seorang pilot bernama Jimmy Nicholson lah yang memberikan tips tetap tenang meskipun Anda mendapat guncangan cukup buruk. Melalui media sosialnya, Jimmy yang sedang tidak bertugas merekam diri saat berada di dalam pesawat.

 

Ketika itu, Jimmy yang duduk di belakang merasakan turbulensi. Di tengah teriakan penumpang lain, Jimmy tetap memegang erat tangan sang istri sekaligus mengatakan pada pengguna TikTok untuk tidak khawatir.

"Ingatkan diri Anda sendiri bahwa ini adalah hal yang normal. Pesawat tidak akan jatuh dari langit," kata Jimmy dikutip pada Jumat (1/9/2023).

 BACA JUGA:

Tak lama, Jimmy pun mulai berbagi tips agar siapapun yang mengalami turbulensi tetap tenang dan yakin pesawat tak akan terjatuh begitu saja. Caranya sederhana, hanya menggunakan botol berisi setengah air.

Dalam video singkatnya, sang pilot yang sedang tidak bertugas ini mengangkat botol berisi setengah air, dan membalikkan posisinya. Tampak air tidak begitu begoyang hebat walaupun turbulensi dalam pesawat cukup kencang.

"Trik botol air : airnya tidak terlalu bergerak kan?," tulis Jimmy dalam video.

