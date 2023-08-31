Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Travel Agent Jadi Garda Terdepan dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:13 WIB
Travel Agent Jadi Garda Terdepan dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
Ketua ASTINDO Pauline Suharno. (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
A
A
A

TRAVEL agent atau penyedia jasa perjalanan wisata berada di garda terdepan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Mereka mengemas lengkap paket wisata mulai dari transportasi, akomodasi hingga pilihan destinasi liburan yang diinginkan pelancong.

"Karena posisi travel agent ini garda terdepan yang mengemas seluruh komponen transportasi, ada udara, laut kemudian juga darat. Maka kita jual tiket pesawat, hingga tiket kereta api. Lalu dari sisi akomodasi ada homestay bintang 6 sampai 7 kita punya semua," ujar Ketua Asosiasi Travel Indonesia, Pauline Suharno dalam pembukaan ASTINDO Travel Fair 2023 di Pantai Indah Kapuk (PIK) Avenue, Jakarta Utara, Kamis (31/8/2023).

 BACA JUGA:

Terlebih lagi, kata dia, kondisi pariwisata di Indonesia pasca pandemi yang terjadi selama dua tahun lalu kini kian membaik.

Begitu juga dengan sejumlah travel agent yang siap menyambut calon para wisatawan untuk merencanakan liburannya kembali.

 

"Kepercayaan masyarakat untuk berpergian (liburan) sudah semakin pulih," katanya.

 BACA JUGA:

Melalui event travel agent yang digelar ke-15 ini, kata Pauline, pihaknya turut mendukung pemerintah untuk tercapainya target pergerakan wisatawan Nusantara sebesar 1,4 miliar di 2023.

Masyarakat bisa memilih beberapa paket wisata yang tersedia di ASTINDO Fair 2023. Khususnya perjalanan domestik ke sejumlah destinasi wisata unggulan dan prioritas, serta lebih dimudahkan karena adanya berbagai penawaran menarik

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement