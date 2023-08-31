Travel Agent Jadi Garda Terdepan dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

TRAVEL agent atau penyedia jasa perjalanan wisata berada di garda terdepan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Mereka mengemas lengkap paket wisata mulai dari transportasi, akomodasi hingga pilihan destinasi liburan yang diinginkan pelancong.

"Karena posisi travel agent ini garda terdepan yang mengemas seluruh komponen transportasi, ada udara, laut kemudian juga darat. Maka kita jual tiket pesawat, hingga tiket kereta api. Lalu dari sisi akomodasi ada homestay bintang 6 sampai 7 kita punya semua," ujar Ketua Asosiasi Travel Indonesia, Pauline Suharno dalam pembukaan ASTINDO Travel Fair 2023 di Pantai Indah Kapuk (PIK) Avenue, Jakarta Utara, Kamis (31/8/2023).

Terlebih lagi, kata dia, kondisi pariwisata di Indonesia pasca pandemi yang terjadi selama dua tahun lalu kini kian membaik.

Begitu juga dengan sejumlah travel agent yang siap menyambut calon para wisatawan untuk merencanakan liburannya kembali.

"Kepercayaan masyarakat untuk berpergian (liburan) sudah semakin pulih," katanya.

Melalui event travel agent yang digelar ke-15 ini, kata Pauline, pihaknya turut mendukung pemerintah untuk tercapainya target pergerakan wisatawan Nusantara sebesar 1,4 miliar di 2023.

Masyarakat bisa memilih beberapa paket wisata yang tersedia di ASTINDO Fair 2023. Khususnya perjalanan domestik ke sejumlah destinasi wisata unggulan dan prioritas, serta lebih dimudahkan karena adanya berbagai penawaran menarik