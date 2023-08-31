Cuma 4 Hari! Dapetin Cashback s.d Rp2 Juta + Cicilan 0% buat Liburan, Begini Caranya!

MAU liburan tapi masih tertunda karena nungguin promo? Selamat, kini Anda bisa mewujudkannya berkat promo dari AladinTravel by Mister Aladin! Makanya, datang ke Astindo Travel Fair 2023 yang berada di Atrium Tunjungan Plaza 6, Surabaya.

Tapi, pamerannya cuma berlangsung selama 4 hari saja nih, yakni dari 31 Agustus hingga 3 September 2023! Selama 4 hari ini, Anda bisa mendapatkan berbagai promo menarik yang sayang banget buat dilewatkan!

Dapatkan Cashback s.d Rp2 Juta Buat Liburan!

Salah satu promo terbaik yang bisa Anda dapatkan adalah cashback hingga Rp2.000.000 buat liburan! Nggak cuma itu, Anda juga berkesempatan untuk mengikuti lucky dip dengan cashback hingga Rp1.000.000.

Di sisi lain, kalau Anda bayar pakai kartu kredit OCBC NISP juga bisa dapat cicilan 0% hingga 12 bulan lho! Wah, nggak main-main kan promonya! Surga banget nih buat Anda para traveler yang mau liburan dengan harga hemat.