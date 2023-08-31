Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Asal-usul Gajah Kerdil Borneo, Sang Pelintas Batas Negara yang Terancam Punah

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |08:02 WIB
Menguak Asal-usul Gajah Kerdil Borneo, Sang Pelintas Batas Negara yang Terancam Punah
Gajah kerdil Borneo asli Kalimantan (Foto: Borneo Adventure)
A
A
A

KALIMANTAN memiliki satwa satwa yang terancam punah, yakni gajah kerdil atau yang biasa disebut gajah Borneo. Hewan berbelalai panjang ini merupakan subspesies gajah Asia.

Melansir laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), gajah ini pernah dikabarkan merupakan keturunan gajah hadiah yang dibawa oleh Sultan Sulu ke kerajaannya.

Sang penguasa Negeri Sulu yang terletak di lepas pantai timur laut Pulau Kalimantan itu melepasliarkan gajah hadiah tersebut di hutan Kalimantan.

Pendapat ini didukung oleh laporan berjudul 'Origins of the Elephants Elephas Maximus L of Borneo', yang diterbitkan dalam 'Sarawak Museum Journal'.

Laporan itu menyatakan bahwa tidak ada bukti arkeologis mengenai keberadaan gajah dalam jangka panjang di Borneo.

Gajah Kerdil Borneo

Gajah kerdil Borneo (Foto: www.worldwildlife.org)

Pada 2014, WWF dan peneliti dari Universitas Columbia melakukan penelitian terhadap DNA gajah Kalimantan.

Hasilnya membuktikan bahwa gajah tersebut berbeda dengan gajah yang ada di Sumatera, Thailand dan Afrika.

Populasi satwa liar ini di wilayah Nunukan diperkirakan hanya sekitar 20 hingga 80 ekor. Secara keseluruhan, populasi gajah Kalimantan di wilayah Indonesia termasuk ke dalam kategori satwa yang terancam punah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement