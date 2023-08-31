Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mantap! Gencar Kenalkan Pariwisata, Taiwan Bidik Wisatawan Muslim Indonesia

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |02:01 WIB
Mantap! Gencar Kenalkan Pariwisata, Taiwan Bidik Wisatawan Muslim Indonesia
Masjid Agung Taipei di Taiwan (Foto: IG/@geraldineding)
A
A
A

TAIWAN terus menggenjot pariwisatanya dengan menawarkan berbagai pengalaman menarik. Merea tengah membidik sejumlah negara di Asia seperti Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam termasuk Indonesia.

Kepala Biro Pariwisata Taiwan Kuala Lumpur, Abe Chou berujar bahwa Indonesia menjadi salah satu target bagi pariwisata di Taiwan.

Terlebih pihaknya juga tengah membangun pariwisata ramah muslim, mengingat mayoritas warga negara Indonesia adalah Islam.

"Oleh karena itu, Taiwan sangat memerhatikan pelayanan terhadap wisatawan khususnya bagi turis muslim," ujar Chou dalam keterangan resminya.

Pariwisata Taiwan

(Foto: IG/@bb211019)

Ia menjelaskan, wisatawan muslim khususnya dari Indonesia tidak perlu khawatir terkait dengan kehalalan makanan yang akan ditemui di Taiwan.

Di mana lebih dari 300 restoran dan hotel yang memperoleh sertifikat Halal resmi. Serta telah melewati uji coba dari sejumlah asosiasi muslim yang ada di Taiwan, seperti Chinese Muslim Association yang terdiri dari muslim Indonesia dan juga Malaysia.

"Sehingga masyarakat dapat bepergian dengan nyaman," imbuh dia.

Kemudian untuk ketersediaan tempat ibadah, seperti masjid juga mudah cukup dijumpai. Sehingga wisatawan muslim tidak akan kesulitan ketika waktu sholat telah tiba.

