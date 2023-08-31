Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Patung KAWS Mejeng di Candi Prambanan, Sandiaga: Jadi Daya Tarik Kuat Pariwisata

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |00:03 WIB
Patung KAWS Mejeng di Candi Prambanan, Sandiaga: Jadi Daya Tarik Kuat Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno berfoto dengan latar patung KAWS di Candi Prambanan (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut kehadiran pameran 'KAWS: Holiday Indonesia' yang menghadirkan patung KAWS sepanjang 45 meter dan tinggi 15 meter dengan latar Candi Prambanan menjadi nilai plus, dan tantangan bagi pengelola wisata.

"Pengelola destinasi wisata senantiasa harus meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas," ucap Sandi dalam keterangan resminya.

Ia menyebut, kehadiran event pemeran KAWS di kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta yang berlangsung 19-31 Agustus 2023 merupakan inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mempromosikan keindahan Candi Prambanan, yakni sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO.

Menparekraf Sandiaga Uno

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)

Di mana Indonesia menjadi negara ke-10, sebagai lokasi instalasi KAWS raksasa bewarna pink tersebut. Ia meyakini, bahwa pameran ini juga akan menjadi promosi yang efektif terhadap Candi Prambanan ke mata dunia.

Terlebih lagi, kata Sandiaga, karya seni ini semakin menarik dilihat saat sore hari atau jelang matahari terbenam. Pendaran lembayung senja akan menjadi latar belakang yang indah dengan kemegahan Candi Prambanan.

Halaman:
1 2
      
