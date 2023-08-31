5 Hidangan Pasta Terbaik di Italia, Lezatnya Bikin Lidah Bergoyang

ITALIA punya banyak tempat wisata seperti pantai, gunung, situs sejarah, hingga spot eksotis lain. Selain itu, negara ini juga masyhur dengan kuliner lezat yang khas. Misalnya pizza dan pasta yang sudah terkenal seluruh dunia.

Restoran yang menyediakan pizza dan pasta bisa ditemui dibanyak negara termasuk Indonesia. Jenis hidangan pasta yang paling familiar di Tanah Air adalah bolognese, carbonara, dan aglio olio.

Tapi sebenarnya, kalau Anda berkesempatan traveling keliling Italia, ada banyak sekali olahan pasta yang dijamin membuat lidah tak henti-hentinya dibuat bergoyang.

Melansir dari Taste Atlas, berikut 5 pasta terbaik di Italia.

1. Pappardelle al cinghiale

Pappardelle merupakan jenis pasta dari daerah Tuscany yang terkenal. Dipadukan dengan ragù di cinghiale (dibuat dari babi hutan) menjadikanya sebagai hidangan terbaik.

Rasa nikmatnya muncul dari kombinasi daging empuk. pasta telur, dan sensasi rasa tradisional pada setiap suapan. Peterseli, taburan parmigiano juga melengkapi hidangan pasta ini sehingga makin sempurna.

Pasta Pappardelle al cinghiale (Shutterstock/Taste Atlas)

2. Pasta carbonara

Pasta carbonara menjadi salah satu olahan pasta paling digemari masyarakat Indonesia. Tapi ternyata, pasta jenis ini pun sangat disukai oleh warga Roma.

Menurut taste atlas, carbonara dibuat dengan mencampurkan guanciale, kuning telur, dan keju pecorino romawi. Asal usul hidangan pasta ini sendiri masih belum jelas.

Konon, pemberian nama diambil dari nama para carbonari, penebang kayu dan pembuat arang. Mereka tinggal di pegunungan Appenine, timur laut Roma dan seringkali memasak pasta di atas api arang kayu keras serta ditambahkan telur sekaligus keju.

Pasta Pasta carbonara (Shutterstock)

3. Tagliatelle al ragù alla Bolognese

Di negara asalnya, Tagliatelle al ragù alla Bolognese, terdiri dari pasta tagliatelle dan ragù yang dibuat dengan campuran daging sapi dan babi cincang. Tak lupa juga, tomat sebagai bahan utama.

Nama hidangan pasta ini mungkin terdengar mirip dengan spaghetti bolognese yang bisa dijumpai di seluruh dunia. Tapi, tapi taste atlas menyebut sebenarnya kemiripannya hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali.