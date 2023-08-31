Jakarta Wine Festival Resmi Digelar, Kenalkan 300 Jenis Wine Lokal dan Mancanegara

KOMUNITAS Jakarta Wine Club Series bersama Ashta Mall District 8 menggelar Jakarta Wine Festival selama tiga hari ke depan mulai hari ini, 31 Agustus sampai 2 September 2023.

Jakarta Wine Festival sendiri mengusung konsep edukasi seputar minuman wine ke kalangan yang lebih luas. Pendiri Jakarta Wine Club, Pritha Casadevall, menjelaskan Jakarta Wine Festival bisa menjadi wadah edukasi bagi masyarakat Ibu Kota khususnya Jakarta Selatan.

"Customer yang berada di Jakarta, khususnya di wilayah Selatan, ingin sekali di edukasi, tapi tidak tahu ke mana. Mereka ingin sekali tasting wine yang lebih banyak tapi kalau ke retail jenis untuk wine by the glass tidak banyak," kata Pritha dalam konferensi pers di Ashta Distric 8, SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kepada awak media, Pritha juga menceritakan persiapan acara bertema 'Art of Celebration' ini hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Meski demikian, dia berharap Jakarta Wine Festival bisa meningkatkan animo masyarakat di luar industri wine untuk bisa mendapatkan akses ke acara-acara seperti international wine festival.

"Customer bisa memiliki pengalaman untuk mengetahui tidak hanya nama wine internasional, yang dibawa oleh para importir, tapi juga bisa mengapresiasi produk lokal yang berkembang di Indonesia,” ujarnya.

Ada total 20 workshop mengenai wine, seni, kuliner, kesehatan mental, hingga sustainability. Sederet workshop ini pun dirancang untuk pemula hingga yang berpengalaman di dunia wine. Tak hanya itu, ada juga workshop mengenai pengenalan gelas wine maupun cara membaca menu wine.