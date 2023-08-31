Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cek Apakah Air Kelapa Muda Bisa Menurunkan Kolesterol Jahat?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:25 WIB
Cek Apakah Air Kelapa Muda Bisa Menurunkan Kolesterol Jahat?
Ilustrasi Air Kelapa Muda Bisa Menurunkan Kolesterol Jahat (Foto: Freepik)
A
A
A

PERTANYAAN apakah air kelapa muda bisa menurunkan kolesterol jahat bakal diulas dalam artikel ini. Perlu diketahui, air kelapa muda memiliki kandungan 94% air dengan sangat sedikit lemak.

Bahkan dalam 240 ml air kelapa muda mengandung setidaknya 60 kalori. Untuk lebih rinci, berikut kandungan nutrisi yang terdapat dalam air kelapa muda dilansir dari Healthline:

Karbohidrat: 15 gram

Gula: 8 gram

Kelapa Muda

Kalsium: 4% dari nilai harian (DV)

Magnesium: 4% DV

Fosfor: 2% DV

Potasium: 15% DV

Dengan kandungan tersebut apakah air kelapa muda bisa menurunkan kolesterol jahat? Ternyata jawabannya adalah benar. Alasan mengapa air kelapa memiliki khasiat penurun kolesterol adalah kandungan potasiumnya yang dapat menurunkan tekanan darah pada mereka yang normal atau tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/298/3148932/air_kelapa-IHmb_large.jpg
5 Khasiat Minum Air Kelapa Pagi Hari, Detox Tubuh hingga Perbaiki Tekstur Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/298/2991037/4-manfaat-kelapa-muda-untuk-mereka-yang-berpuasa-Pg7lKh2fUX.jpg
4 Manfaat Kelapa Muda untuk Mereka yang Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/298/2876700/boleh-gak-sih-minum-air-kelapa-setiap-hari-5EmOdI1hQy.jpg
Boleh Gak Sih Minum Air Kelapa Setiap Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/298/2856238/apakah-air-kelapa-penyebab-asam-urat-begini-penjelasannya-NFljrrhzmo.jpg
Apakah Air Kelapa Penyebab Asam Urat? Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/298/2849906/apakah-air-kelapa-muda-bisa-menurunkan-kolesterol-tinggi-ZRyHUAW9GK.JPG
Apakah Air Kelapa Muda Bisa Menurunkan Kolesterol Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/10/298/2762492/6-manfaat-minum-air-kelapa-muda-selain-melepas-dahaga-k4vZvSyrNS.jpeg
6 Manfaat Minum Air Kelapa Muda Selain Melepas Dahaga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement