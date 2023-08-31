Cek Apakah Air Kelapa Muda Bisa Menurunkan Kolesterol Jahat?

PERTANYAAN apakah air kelapa muda bisa menurunkan kolesterol jahat bakal diulas dalam artikel ini. Perlu diketahui, air kelapa muda memiliki kandungan 94% air dengan sangat sedikit lemak.

Bahkan dalam 240 ml air kelapa muda mengandung setidaknya 60 kalori. Untuk lebih rinci, berikut kandungan nutrisi yang terdapat dalam air kelapa muda dilansir dari Healthline:

Karbohidrat: 15 gram

Gula: 8 gram

Kalsium: 4% dari nilai harian (DV)

Magnesium: 4% DV

Fosfor: 2% DV

Potasium: 15% DV

Dengan kandungan tersebut apakah air kelapa muda bisa menurunkan kolesterol jahat? Ternyata jawabannya adalah benar. Alasan mengapa air kelapa memiliki khasiat penurun kolesterol adalah kandungan potasiumnya yang dapat menurunkan tekanan darah pada mereka yang normal atau tinggi.