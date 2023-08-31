Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Korea yang Bisa Bikin Kulit Lebih Glowing

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |05:06 WIB
5 Makanan Korea yang Bisa Bikin Kulit Lebih Glowing
Ilustrasi Kulit Glowing. (Foto: Freepik)
A
A
A

PEREMPUAN Korea memang dikenal dengan perawatan kecantikannya. Kulit mulus yang glowing menjadi salah satu ciri dari perempuan Korea.

Hal ini membuat banyak sekali produk skincare asal Negeri Gingseng itu mulai banyak dipasarkan di Indnoensia. Namun, selain melalui skincare, kulit bersih dan mulus ternyata bisa didapat dari maknaan yang dikonsumsi.

Mengutip dari Verve Magazine, perempuan Korea Selatan menyadari jika kulit yang sehat tidak hanya didapat melalui skincare saja tetapi juga makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Untuk itu berikut ini ada beberapa informasi yang dirangkum dari Verve Magazine tentang rekomendasi makanan Korea Selatan yang dipercaya bisa membuat cantik.

Kimchi

Kimchi adalah kubis fermentasi pedas yang sangat disukai oleh orang Korea. Hidangan ini sering jadi teman untuk berbagai macam makanan. Dari nasi goreng hingga ramen.

Kimchi dibuat dengan bawang putih. Hal ini membuat kimchi mengandung banyak selenium dan antioksidan yang membantu melawan proses penuaan dan meningkatkan warna kulit yang merata.

Sup rumput laut

Sup rumput laut adalah makanan pokok yang biasa disajikan saat sarapan. Selain itu, sup rumput laut menjadi makanan wajib saat ulang tahun dan untuk memberi penghormatan kepada ibu. Hidangan sup rumput laut ini rendah lemak dan memiliki kandungan sulfat yang membantu menenangkan kulit serta mengurangi penuaan.

Halaman:
1 2
      
