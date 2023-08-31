Atta Halilintar Jadi Konten Kreator Terfavorit Indonesia Awards 2023, Gagah dengan Busana Serba Hitam

YOUTUBER Atta Halilintar sukses menjadi pemenang Konten Kreator Terfavorit Indonesia Awards 2023. Atta Halilintar maju ke atas panggung dengan penuh senyuman.

Suami Aurel Hermansyah itu berhasil mengalahkan rekan-rekan sesama artis seperti Raffi Ahmad hingga Denny Sumargo. Dengan busana serba hitam ditambah jaket kulit berwarna senada, Atta terlihat semakin gagah.

"Terimaksih Tuhan Yang Maha Esa, terimakasih iNews TV , terimakasih Indonesia Awards. Terimakasih semua yang udah vote," kata Atta Halilintar.

Kemenangan ini begitu disyukuri oleh Atta dan dirinya pun tak lupa memeberikan doa terbaik bagi media Indonesia. Atta berharap, ke depannya media bisa semakin luar biasa.