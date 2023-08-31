Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Penampilan Sandiaga Uno di Indonesia Awards 2023, Kenakan Tenun Khas Jawa Barat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:36 WIB
Intip Penampilan Sandiaga Uno di Indonesia Awards 2023, Kenakan Tenun Khas Jawa Barat
Penampilan Sandiaga Uno di acara Indonesia Awards 2023. (Foto: Anastasia Rizqa)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiana Uno turut hadir dalam acara Launching iNews Media Group dan Indonesia Awards 2023 pada Kamis (31/8/2023) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sandi hadir dalam rangka memberikan dukungan peluncuran iNews Media Group dan apresiasi untuk para penerima penghargaan Indonesia Awards 2023. Dalam acara ini, Sandi pun tampil gagah dengan busana nusantara. Dia mengenakan baju model kemeja dengan motif tenun khas Jawa Barat.

“Baju ini tenun dari daerahnya Mbak Nur di Jawa Barat dan ini motif nusantara,” ujar Sandi saat ditemui langsung di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Busana Sandiaga Uno malam ini pun begitu memukau dengan perpaduan warna emas kehijauan. Terdapat pula list coklat di kedua sisi bagian depan yang memberikan kesan netral. Penampilannya dipertegas dengan celana hitam dan tatanan rambut yang rapi.

Sandiaga Uno pun terlihat begitu bangga mengenakan busana nusantara di acara Launching iNews Media Group dan Indonesia Awards 2023 yang bergengsi.

Sebagai informasi, Indonesia Awards 2023 turut memberikan penghargaan Lifetime Achievement bagi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo serta penghargaan Newsmaker bagi Ganjar Pranowo. Momen paling dinantikan dari acara ini adalah launching iNews Media Group.

