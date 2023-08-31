Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Erick Thohir Gagah dengan Balutan Batik Cokelat di Indonesia Awards 2023, Begini Penampilannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:18 WIB
Erick Thohir Gagah dengan Balutan Batik Cokelat di Indonesia Awards 2023, Begini Penampilannya
Erick Thohir tampak gagah dengan batik cokelat. (Foto: Tangkapan Layar iNews Media)
A
A
A

LAUNCHING iNews Media Group serta Indonesia Awards 2023 dihelat pada Kamis (31/8/2023). Gelaran Indonesia Awards 2023 ini diadakan untuk mengapresiasi dedikasi serta berkontribusi para insan kreatif di dalam industri berita, olahraga, dan hiburan di Indonesia.

Dalam acara itu, iNews Media Group memberi penghargaan kepada Timnas Sepak Bola Indonesia khususnya Timnas Sepakbola U-23 Sea Games karena berhasil mengalahkan Kamboja. Hal itu tentu menjadi sangat membanggakan setelah Indonesia menanti selama 32 tahun.

Erick Thohir

Nominasi tersebut dibacakan oleh Sere Kalina dan Prabu Revolusi. Prabu mengungkapkan dirinya sempat diundang langsung oleh Ketua Umum PSSI untuk menyaksikan langsung finalnya di Kamboja dan dia merasa sangat terkesan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Tepuk tangan dari penonton terdengar jelas saat Erick Thohir naik ke atas panggung.

"Penghargaan ini bukan untuk saya tapi untuk timnas sepakbola Indonesia baik official pemain dan tentu para bangsa Indonesia yang turut mendoakan," ujar Erick Thohir dalam sambutannya.

