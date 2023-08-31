Penampilan Ganjar Pranowo saat Terima Penghargaan Newsmaker Indonesia Awards 2023

AJANG penghargaan bergengsi Indonesia Award 2023 yang ditayangkan iNews menampilkan sederet nominasi terbaik guna mengapresiasi tokoh bangsa dari mulai pemerintah sampai selebriti.

Satu dari sederet kategori yang disuguhkan dalam Indonesia Awards 2023 adalah Newsmaker. Aiman Witjaksono mengatakan, penghargaan satu ini diberikan kepada tokoh yang telah menjadi sumber berita berpengaruh, menginspirasi, dan informatif.

Pada kesempatan kali ini, Calon Presiden Ganjar Pranowo sukses menerima penghargaan Newsmaker Indonesia Awards 2023. Pria berambut putih itu pun tersenyum sumringah seperti tak bisa menutupi rasa senangnya.

Ganjar terlihat bersalaman dengan Sandiaga Uno serta Erick Thohir, sebelum akhirnya maju ke atas panggung. Penampilan Ganjar malam hari ini begitu gagah dalam balutan batik bermotif parang warna cerah. Nuansa cream dan line merah merona menghiasi batik yang dipakai Ganjar malam ini.

Ada sedikit warna kebiruan serta motif yang terlihat menyerupai bunga, membuat tampilan Ganjar semakin fresh namun tetap tradisional. Tak banyak yang diucapkan Ganjar dalam speech-nya malam ini. Sang capres hanya berharap, bisa terus mencerdaskan lewat informasi terbaik.