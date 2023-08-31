Sejumlah Tokoh Meriahkan Launching iNews Media Group, Gunakan Busana Khas Daerah

LAUNCHING iNews Media Group dan Indonesia Awards 2023 diselenggarakan, Kamis (31/8/2023). Indonesia Awards 2023 hadir untuk mengapresiasi dedikasi serta kontribusi para insan kreatif di dalam industri berita, olahraga, dan hiburan di Indonesia.

Acara ini pun turut dihadiri para tokoh ternama Tanah Air, seperti Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Gubernur Jateng dan Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dan masih banyak lagi.

Sejumlah petinggi daerah pun terpantau menghadiri acara bergengsi ini dengan busana khas wilayah mereka masing-masing.

Selain itu, para tamu undangan lainnya pun begitu antusias menghadiri perhelatan ini. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, Shin Tae Yong juga turut menghadiri acara Indonesia Awards 2023.

Indonesia Awards 2023 pun akan memberikan penghargaan Lifetime Achievement bagi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo serta penghargaan Newsmaker bagi Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: Acara Puncak Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group Tayang Live di iNews Malam Ini

Momen paling dinantikan dari acara ini ialah launching iNews Media Group yang merupakan entitas media yang kini menjelma menjadi televisi berita peringkat pertama di tanah air. Acara ini sekaligus menunjukan kredibilitas iNews Media Group dalam menyajikan berita yang terpercaya.