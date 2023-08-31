Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Cantik Naura Ayu, Penyanyi Cilik Anak Personel Be3

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:30 WIB
6 Potret Cantik Naura Ayu, Penyanyi Cilik Anak Personel Be3
Potret cantik Naura Ayu. (Foto: Instagram @naura.ayu)
POTRET cantik Naura Ayu akan ditampilkan dan diulas dalam artikel ini. Naura Ayu adalah penyanyi sekaligus aktris remaja Indonesia yang memulai kariernya di dunia hiburan sebagai penyanyi cilik pada 2014.

Dia menjadi satu-satunya penyanyi cilik yang meraih penghargaan Triple Platinum karena albumnya laris terjual hingga 500 ribu keping CD.

Bakat Naura Ayu diturunkan dari ibunya yakni Riafinola Ifani Sari atau yang populer dengan nama Nola Be3, anggota grup music wanita lawas yang dulunya bernama AB3 (AB Three). Kini Naura Ayu telah berubah menjadi remaja yang cantik, kecantikannya pun diturunkan dari ibunya.

Seperti apa sosok Naura Ayu kini? Mari intip potret cantik Naura Ayu, yang kini mulai beranjak remaja dan karirnya kian gemilang di dunia hiburan, yang diambil dari akun Instagramnya @naura.ayu, Kamis (31/8/2023).

1. Potret Cantik Naura Ayu Fresh and Casual

Naura Ayu

Potret Naura Ayu mengenakan pakaian kasual dengan kuncir ponytail membuatnya terlihat sangat cantik dan membuatnya terlihat fresh. Ini merupakan potret saat Naura Ayu membuat music videonya dalam lagu berjudul Cinta.

2. Potret Cantik Naura Ayu Anggun dan Dewasa

Naura Ayu

Potret Naura Ayu sangat anggun dan terlihat dewasa dengan mengenakan gaun pesta warna magenta. Potret ini diambil saat Naura Ayu tampil untuk video music dalam lagunya yang berjudul Bye.

3. Potret Cantik Naura Ayu Edisi Summer

Naura Ayu

Potret cantik Naura Ayu mengenakan baju casual khas summer atau musim panas warna hijau, foto ini digunakan untuk promosi produk tas salah satu brand ternama.

4. Potret Cantik Naura Ayu Tampak Elegan

Naura Ayu

Potret Naura Ayu mengenakan gaun terbuka di bagian pundak hingga dada dan rambut lurus tergerai, membuatnya nampak sangat dewasa dan juga cantik. Dalam gambar ini tidak terlihat bahwa Naura masih remaja berusia 18 tahun.

