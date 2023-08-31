Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Awet Muda Wulan Guritno, Artis yang Diduga Promosikan Judi Online

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:07 WIB
5 Potret Awet Muda Wulan Guritno, Artis yang Diduga Promosikan Judi Online
Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Wulan Guritno memang harus berhadapan dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, dengan dugaan mempromosikan judi online. Hal itu terlihat dari akun Twitter @partaisocmed, dalam video itu Wulan mempromosikan sebuah website yang diduga merupakan website slot judi online.

Wulan pun berkilah bahwa website itu adalah game online yang telah memiliki sertifikat. Dia pun akhirnya harus melapor ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

Terlepas dari kasus ini, Wulan Guritno memang selalu mencuri perhatian. Di usianya ke 42 tahun, parasnya terlihat masih awet muda. Nah kalau nggak percaya, berikut potret awet muda Wulan Guritno, seperti dirangkum dari Instagram @wulanguritno.

Pose wajah jutek

Wulan Guritno

Potret Wulan Guritno saat pose di dalam mobil. Dia memakai baju tanpa lengan warna hitam dengan belahan rendah di bagian dadanya. Sementara itu tampilan rambutnya dicurly dan dia memakai makeup natural. Pada posenya itu, Wulan menunjukkan wajah jutek dengan tatapan tajam ke arah kamera. Penampilannya dipuji netizen.

"Megan Fox nya Indonesia ya mba," kata @bacco***

"Cantiknya memang nggak memudar ditelan waktu," tambah @jacob***

Pose rebahan

Wulan Guritno

Di foto ini Wulan nampak pose rebahan sambil selfie memakai tanktop biru dongker. Satu tangannya ditaruh di dahinya dengan memberikan salam dua jari.

Pemain film Air Terjun Pengantin itu juga terlihat cantik dengan wajah natural hanya memakai lipstik merah yang sudah mulai memudar. Tak lupa dia memberi senyum manisnya ke kamera.

Jalani pemotretan

Wulan Guritno

Momen Wulan Guritno saat menjalani pemotretan untuk sebuah klinik kecantikan. Dia memilih memakai all white yang terdiri dari blazer dan palazzo. Tampilan rambutnya digerai dan dia memakai makeup nuansa nude. Tak lupa Wulan juga menambahkan aksesori anting dan kalung dalam pemotretan itu.

