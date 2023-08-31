5 Tampilan Gita Gutawa dalam Paduan Kain Wastra, Anggun Tiada Tara

NAMA Gita Gutawa saat ini sudah nyaris tak terdengar di layar kaca. Kini dia sibuk di belakang layar menjadi creative director di Erwin Gutawa Productions.

Selain itu, putri sulung Erwin Gutawa ini juga didapuk menjadi Board of Directors (BOD) Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) perideo 2022-2007. Dia juga menjadi produser sekaligus pemilik dari GUT Records.

Meski sudah jarang muncul di layar kaca, Gita Gutawa masih aktif di media sosial membagikan aktivitasnya. Selain itu, dia juga sering mengunggah potret cantiknya dengan outfit yang stylish.

Salah satunya adalah outfit saat dia mengenakan kain wastra. Penampilannya begitu anggun dalam padu padan outfit yang dia pakai. Penasaran seperti apa potret cantik Gita Gutawa saat memakai kain wastra? Berikut rangkumannya dari Instagram @gitagut.

Pakai busana merah

Potret cantik Gita Gutawa saat berkunjung ke Manado beberapa waktu lalu. Dia terlihat memakai busana inner warna merah dengan model tali ikat di bagian depan. Kemudian dia menambahkan outer warna senada dengan aksen tenun di bagian lengan. Meski memakai kain wastra, namun didesain lebih modern sehingga terlihat tetap stylish.

Di foto ini Gita Gutawa pose tersenyum sambil melihat ke arah bawah, dia juga memakai makeup tebal dan aksesori anting emas. Parasnya begitu memesona.

Tampil elegan

Penampilan Gita Gutawa di foto ini terlihat elegan dalam busana koleksi Anne Avantie. Dia memakai atasan lace transparan warna hitam dan rok dengan perpaduan kain tenun dan juga lurik. Dai juga menambahkan outer berbulu yang membuat penampilannya makin elegan. Sementara itu, tampilan rambut Gita sendiri disanggul dan memakai polesan makeup bold.

Rupanya busana yang dipakai Gita ini merupakan gabungan dari budaya Indonesia dan juga budaya Maori dari New Zealand. Penampilan Gita Gutawa begitu memukau.

"Nggak kuat cantiknya, mengalihkan duniaku," kata @ardipran***

"Ini namanya kepingan yang jatuh dari Surga berbentuk bidadari," tambah @buyung***

Tampil casual

Potret Gita saat berfoto dengan keluarganya yang kompak memakai kain batik. Perempuan kelahiran 1993 itu memilih memakai blouse berwarna biru dongker dipadukan dengan rok batik coklat dan high heels.

Dia juga membawa clutch yang senada dengan warna bajunya. Tampilan rambutnya sendiri terlihat lebih santai, hanya dikuncir dan berponi samping.