5 Potret Awkarin Padukan Kain Khas Indonesia, Cantiknya Khas Perempuan Indonesia

KAIN tradisional khas Indonesia memang tidak lagi dianggap kuno. Banyak selebriti kini memadukan kain tradisional sehingga menjadi penampilan yang modis.

Salah satunya adalah selebgram Karin Novilda alias Awkarin. Ia tampak memiliki hobi baru mengenakan kain tradisional di setiap kesempatan. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya dirangkum dari Instagramnya, @narinkovilda.

Tampil serba navy

Di potret ini, Awkarin tampak tampil modis dengan memadukan kain batik berwarna navy dengan atasan crop top yang dipadukan dengan outer kemeja berwarna senada. Penampilannya juga kian ‘grunge’ dengan sepatu boots tinggi berwarna hitam.

Tampil berwarna dengan batik oranye

Nah, kalau dalam potret ini, Awkarin tampak tampil lebih berwarna dan ceria dengan atasan batik berwarna oranye dengan motif yang atraktif. Atasan tersebut tampak berpadu indah dengan kain rok batik dengan motif senada, namun dengan warna kuning.

Tampil seksi dengan batik cokelat

Awkarin juga sukses tampil seksi dalam balutan kain batik yang dipenuhi dengan motif bulatan kecil berwarna cokelat. Kain batik tersebut tampak modis berpadu dengan atasan tanktop hitam yang dipadukan dengan luaran bolero dengan motif kotak-kotak berwarna biruz