Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Awkarin Padukan Kain Khas Indonesia, Cantiknya Khas Perempuan Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:01 WIB
5 Potret Awkarin Padukan Kain Khas Indonesia, Cantiknya Khas Perempuan Indonesia
Awkarin. (Foto: Instagram)
A
A
A

KAIN tradisional khas Indonesia memang tidak lagi dianggap kuno. Banyak selebriti kini memadukan kain tradisional sehingga menjadi penampilan yang modis.

Salah satunya adalah selebgram Karin Novilda alias Awkarin. Ia tampak memiliki hobi baru mengenakan kain tradisional di setiap kesempatan. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya dirangkum dari Instagramnya, @narinkovilda.

Tampil serba navy

Awkarin

Di potret ini, Awkarin tampak tampil modis dengan memadukan kain batik berwarna navy dengan atasan crop top yang dipadukan dengan outer kemeja berwarna senada. Penampilannya juga kian ‘grunge’ dengan sepatu boots tinggi berwarna hitam.

Tampil berwarna dengan batik oranye

Awkarin

Nah, kalau dalam potret ini, Awkarin tampak tampil lebih berwarna dan ceria dengan atasan batik berwarna oranye dengan motif yang atraktif. Atasan tersebut tampak berpadu indah dengan kain rok batik dengan motif senada, namun dengan warna kuning.

Tampil seksi dengan batik cokelat

Awkarin

Awkarin juga sukses tampil seksi dalam balutan kain batik yang dipenuhi dengan motif bulatan kecil berwarna cokelat. Kain batik tersebut tampak modis berpadu dengan atasan tanktop hitam yang dipadukan dengan luaran bolero dengan motif kotak-kotak berwarna biruz

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/612/2972539/potret-awkarin-seksi-berjemur-dengan-bikini-netizen-makin-cantik-no-debat-PspcusytKx.jpg
Potret Awkarin Seksi Berjemur dengan Bikini, Netizen: Makin Cantik No Debat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/194/2897229/5-inspirasi-gaya-ala-awkarin-tampil-lebih-modis-XTQJV7xvuz.jpg
5 Inspirasi Gaya ala Awkarin, Tampil Lebih Modis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/612/2897600/ootd-awkarin-dengan-kemeja-oversized-dan-celana-pendek-netizen-semua-diborong-mT8I5I2lN3.jpg
OOTD Awkarin dengan Kemeja Oversized dan Celana Pendek, Netizen: Semua Diborong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/194/2867539/awkarin-pamer-body-goals-penuh-tato-benar-benar-female-alpha-uf3mMnNwOn.jpg
Awkarin Pamer Body Goals Penuh Tato, Benar-Benar Female Alpha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/194/2865102/awkarin-pose-hot-pakai-bikini-putih-pamer-perut-gembil-sebelum-sedot-lemak-G7MPJjwPVI.jpg
Awkarin Pose Hot Pakai Bikini Putih, Pamer Perut Gembil Sebelum Sedot Lemak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/194/2864145/6-potret-hot-awkarin-pakai-bikini-tie-dye-saat-liburan-di-maldives-FBDVmdWJTV.jpg
6 Potret Hot Awkarin Pakai Bikini Tie Dye saat Liburan di Maldives
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement