HOME WOMEN FASHION

6 Potret Atlet Voli Cantik Seyma Ercan, Senyumnya Manis Banget

Firza Alifia , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:33 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Seyma Ercan, Senyumnya Manis Banget
Seyma Ercan. (Foto: Instagram)
ATLET cantik Seyma Ercan merupakan seorang pemain bola voli asal Turki. Perempuan kelahiran 05 Agustus 1994 ini memiliki tinggi 187 cm dengan berat 73kg, dia pun dipercaya menempati outside hitter.

Dia tercatat telah memenangkan medali emas bersama tim nasional di Kejuaraan Dunia 2011 serta Kejuaraan Eropa 2011 dan 2012. Dia juga meraih silver medal pada Kejuaraan dunia 2015, silver medal pada Nations League 2015 dan kejuaraan Eropa 2019, serta bronze medal pada Nations League 2021.

Selain memukau saat di lapangan, Seyma juga tak kalah cantik saat berada di luar lapangan. Berikut potret dirinya yang dilansir dari Instagram @seymaercan

Tampil casual

Seyma Ercan

Seyma tampil cantik saat mengenakan pakaian yang bernuansa coklat. la terlihat mengenakan kemeja motif kotak-kotak coklat dipadukan dengan jaket putih. Ditambah dengan celana krem dan sneakers putih serta sling bag krem membuat tampilannya makin menawan.

Dress hitam

Seyma Ercan

Seyma terlihat elegan saat menghadiri sebuah acara. Ia tampil dengan dress hitam sederhananya. Ditambah dengan rambut yang diikat satu dan senyumnya yang manis.

Tampil sporty

Seyma Ercan

Tampilan Seyma kali ini terlihat sporty. Ia mengenakan tanktop biru dipadukan dengan legging hitam. Ia juga memakai sepatu olahraga biru, terlihat santai namun tetap menarik.

