5 Potret Ganteng dan Modis Maxime Bouttier, Berondong Tampan Luna Maya

MAXIME Bouttier jadi sosok yang menarik perhatian publik, dalam pesta perayaan sang kekasih Luna Maya yang ke-40 pada 26 Agustus kemarin. Ia tampak merayakan ulang tahun kekasihnya itu dengan melakukan surprise dengan sebuah kue.

Tidak hanya itu karena hubungan asmaranya, sosok Maxime yang merupakan selebriti muda keturunan Perancis ini pun jadi sorotan warganet sebab ketampanannya. Jadi ingin tahu seperti apa potret Maxime, aktor muda berondong Luna Maya? Simak ulasan berikut ini, dihimpun dari Instagram pribadinya, @bouttier_maxime, Kamis (31/8/2023).

1. All blue: Maxime Bouttier tampak begitu menawan mengenakan pakaian bernuansa biru muda. Dalam foto tersebut, Maxime tampak mengenakan outfit dari brand Louis Vuitton, berupa jaket berwarna biru muda bermotif sebagai outer dan kaus berwarna biru muda untuk inner. Ia juga celana jeans biru cerah, lengkap dengan tas hitam dan sepatu putih keluaran Louis Vuitton.

2. Close up: Dalam potretnya kali ini, aktor berdarah Perancis ini tampak begitu menawan dengan berfoto close up. Maxime terlihat mengenakan parka berwarna coklat yang full menutupi tubuh hingga lehernya. Bergaya rambut sederhana dengan pose menatap tajam ke arah kamera, buat sang aktor kelahiran 1993 ini bikin meleleh!