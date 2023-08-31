Ferry Sunarto Ungkap Rahasia Sukses Berkarya Seperempat Abad di Industri Mode, Ingin Regenerasi

DESAINER Ferry Sunarto bersyukur bisa berkarya di dunia fashion hingga kini. Pasalnya, dia memasuki usia seperempat abad atau 25 tahun berkarya di industri mode Tanah Air.

Sukses melewati usia 25 tahun berkarya, tentu bukan perkara mudah bagi Ferry Sunarto. Banyak ikhtiar yang sudah dia lakukan hingga bisa menikmati kesuksesan seperti sekarang.

“Ini adalah usia matang. Saya melewati suka dan duka di dunia fashion seperti apa. Saya pernah mengalami fase turun, lalu naik, dan turun lagi. Proses itu yang tidak gampang dijalani. Mempertahankan kesuksesan itu jauh tidak mudah,” kata Ferry Sunarto kepada okezone.com di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Ferry Sunarto mengatakan, pencapaian yang sudah didapatkannya saat ini sebagai sebuah anugerah.

“Saya diberi kepercayaan sebagai sosok yang konsisten pada inspirasi kebaya di setiap rancangan, menjadi anugerah tersendiri. Selama ini, saya selalu ambil inspirasi kebaya,” katanya.

Ferry Sunarto selama ini berusaha konsisten dengan apa yang dikerjakan dan hasilnya terbukti. “Mungkin dulu dilihat, karya kita aneh. Namun kita lihat, lima tahun ke belakang, banyak desainer muda yang terjun ke dunia kebaya. Cita-cita saya memang tidak berubah. Saya ingin inspirasi kebaya jadi inspirasi dunia,” katanya.

Dengan banyaknya desainer yang memproduksi kebaya, Ferry Sunarto mengaku tidak merasa mereka adalah pesaing. Pasalnya, setiap desainer mempunyai ciri dan karakter yang berbeda-beda.

“Dunia fashion itu lifestyle. Kunci sukses bisa bertahan selama ini karena saya menjadi diri sendiri. Selain itu, menjaga komunikasi sama orang lain dan kepercayaan itu sangat penting. Kita harus menjaga hubungan baik sama orang,” kata dia.