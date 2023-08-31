Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ferry Sunarto Ungkap Rahasia Sukses Berkarya Seperempat Abad di Industri Mode, Ingin Regenerasi

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:51 WIB
Ferry Sunarto Ungkap Rahasia Sukses Berkarya Seperempat Abad di Industri Mode, Ingin Regenerasi
Ferry Sunarto sukses berkarya seperempat abad di industri mode Tanah Air. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone)
A
A
A

DESAINER Ferry Sunarto bersyukur bisa berkarya di dunia fashion hingga kini. Pasalnya, dia memasuki usia seperempat abad atau 25 tahun berkarya di industri mode Tanah Air.

Sukses melewati usia 25 tahun berkarya, tentu bukan perkara mudah bagi Ferry Sunarto. Banyak ikhtiar yang sudah dia lakukan hingga bisa menikmati kesuksesan seperti sekarang.

“Ini adalah usia matang. Saya melewati suka dan duka di dunia fashion seperti apa. Saya pernah mengalami fase turun, lalu naik, dan turun lagi. Proses itu yang tidak gampang dijalani. Mempertahankan kesuksesan itu jauh tidak mudah,” kata Ferry Sunarto kepada okezone.com di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Ferry Sunarto mengatakan, pencapaian yang sudah didapatkannya saat ini sebagai sebuah anugerah.

“Saya diberi kepercayaan sebagai sosok yang konsisten pada inspirasi kebaya di setiap rancangan, menjadi anugerah tersendiri. Selama ini, saya selalu ambil inspirasi kebaya,” katanya.

Ferry Sunarto selama ini berusaha konsisten dengan apa yang dikerjakan dan hasilnya terbukti. “Mungkin dulu dilihat, karya kita aneh. Namun kita lihat, lima tahun ke belakang, banyak desainer muda yang terjun ke dunia kebaya. Cita-cita saya memang tidak berubah. Saya ingin inspirasi kebaya jadi inspirasi dunia,” katanya.

Dengan banyaknya desainer yang memproduksi kebaya, Ferry Sunarto mengaku tidak merasa mereka adalah pesaing. Pasalnya, setiap desainer mempunyai ciri dan karakter yang berbeda-beda.

“Dunia fashion itu lifestyle. Kunci sukses bisa bertahan selama ini karena saya menjadi diri sendiri. Selain itu, menjaga komunikasi sama orang lain dan kepercayaan itu sangat penting. Kita harus menjaga hubungan baik sama orang,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/194/2911217/cerita-ferry-sunarto-soal-desain-kimono-capres-dan-cawapres-saat-tes-kesehatan-di-rspad-KBnZbVTPx0.jpg
Cerita Ferry Sunarto soal Desain Kimono Capres dan Cawapres saat Tes Kesehatan di RSPAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/194/2881511/ferry-sunarto-sukses-bawa-karya-3-desainer-arti-menembus-pasar-hong-kong-usung-sentuhan-budaya-indonesia-eHVwN8sHmj.jpg
Ferry Sunarto Sukses Bawa Karya 3 Desainer ARTI Menembus Pasar Hong Kong, Usung Sentuhan Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/194/2874669/ferry-sunarto-eksis-25-tahun-di-industri-fashion-siap-bawa-arti-menggebrak-panggung-catwalk-hong-kong-9wQyeQy9wA.jpg
Ferry Sunarto Eksis 25 Tahun di Dunia Fashion, Siap Bawa ARTI Menggebrak Panggung Catwalk Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/05/194/2075002/ferry-sunarto-boyong-tradisi-de-posuo-ke-festival-indonesia-rusia-uTf5fUROoJ.jpg
Ferry Sunarto Boyong Tradisi 'De Posuo' ke Festival Indonesia Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/08/194/1535906/smart-dressing-cultire-pengembangan-kebaya-haute-couture-ala-ferry-sunarto-QzLqR9Th8i.jpg
Smart Dressing Culture, Pengembangan Kebaya Haute Couture ala Ferry Sunarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/04/194/1532758/desainer-ferry-soenarto-siap-luncurkan-koleksi-menswear-OcwF0YSnev.jpg
Desainer Ferry Soenarto Siap Luncurkan Koleksi Menswear
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement