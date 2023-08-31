Advertisement
FASHION

Dress Ironless, Pilihan Outfit Pas untuk Si Mager Menyetrika

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:00 WIB
Dress Ironless, Pilihan Outfit Pas untuk Si Mager Menyetrika
Dress ironless, (Foto: Instagram @kalarisofficial)
DRESS jadi salah satu model outfit favorit banyak wanita, baik muda atau pun yang sudah berumur sekalipun. Selain cantik, nyaman dipakai, biasanya dengan dress juga membuat pemakainya terlihat lebih anggun.

Seiring perkembangan tren fashion, dress banyak sekali macamnya, ada yang untuk acara formal dan kasual. Jenis dress sendiri disesuaikan dengan acara yang akan dihadiri. Nah, seiring dengan kemajuan jaman industri garmen dan fesyen, kini bahkan sudah ada dress ironless alias dress yang tak perlu disetrika.

Busana anti disetrika yang cocok sekali untuk kaum mager yang ingin siap-siap tampil cantik dengan cepat ini, diketahui merupakan koleksi dari salah satu jenama fesyen lokal Kalasiris Lewat koleksi terbaru bertajuk Blooming Summer, lini fesyen lokal ini merilis baju-baju yang tak perlu disetrika alias anti lecek ketika hendak dipakai.

(Foto: Instagram Kalaris) 

Terinspirasi dari pakaian Mesir Kuno ini menjadi simbol keindahan dan keanggunan dengan sentuhan modern, menggambarkan keindahan dan kesegaran bunga yang bermekaran dalam warna-warna pastel lembut, dengan siluet menawan.

