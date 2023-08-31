Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Aura Kasih Berkebaya, Bikin Imun Netizen Naik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:00 WIB
Potret Cantik Aura Kasih Berkebaya, Bikin Imun Netizen Naik
Potret cantik Aura Kasih berkebaya, (Foto: Instagram @aurakasih)
A
A
A

AURA Kasih memang tidak pernah gagal dalam berpenampilan. Tubuhnya yang ideal membuat hot mom satu anak tersebut selalu terlihat kece dan stylish mengenakan outfit apapun.

Contohnya potret terbaru yang ia unggah ke akun Instagram miliknya baru-baru ini. Pelantun hits Mari Bercinta tersebut mengunggah foto saat dirinya menghadiri sebuah acara mengenakan kebaya. Penampilannya terlihat anggun bak seorang putri Keraton.

"Panon hideung pipi koneng. Irung mancung putri Bandung Putri saha ? di mana bumina? Saha kabogohna?," tulis Aura Kasih dalam keterangan fotonya seperti dikutip MNC Portal dari Instagram @aurakasih, Kamis (31/8/2023).

Terlihat Aura Kasih memakai kebaya kutu baru warna putih dengan aksen motif bergambar wayang. Dia memadukan penampilannya dengan kain motif Batik berwarna dasar hitam.

Penampilannya terlihat makin anggun dengan high heels dan tas dari brand Hermes warna putih yang senada dengan warna bajunya dan kalung berbandul kipas kecil sebagai aksesori pelengkap.

Sementara itu, untuk tampilan makeupnya Aura memilih memberi polesan makeup bold di area matanya, dengan pulasan lipstik warna merah yang membuat penampilan Aura makin bold dan garang. Sedangkan untuk urusan gaya rambut, rambut coklat pirang Aura ditata gaya alami digerai ke belakang.

Halaman:
1 2
      
