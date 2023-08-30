Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Dab, Ndes, Gondes, Mendes, dan Cuk

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |23:37 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Dab, Ndes, Gondes, Mendes, dan Cuk
Ilustrasi untuk bahasa gaul di komunitas Jawa (Foto: Antara)
A
A
A

Arti kata dab, ndes, gondes, mendes, dan cuk mungkin banyak diketahui hanya di kalangan atau komunitas tertentu. Karena kata-kata tersebut sudah sangat populer di kalangan anak muda, khususnya di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kata-kata tersebut merupakan rangkaian dari banyaknya fenomena bahasa gaul di kalangan masyarakat. Bahasa gaul ini biasanya digunakan oleh teman sebaya untuk melahirkan percakapan yang lebih dekat.

Lantas, apa arti kata dab, ndes, gondes, mendes, dan cuk? Berikut penjelasannya dilansir dari berbagai sumber.

Dab

Bagi Anda yang pernah tinggal di Yogyakarta tentu sudah tidak asing dengan kata tersebut. Dab biasanya digunakan untuk menyapa seseorang, umumnya laki-laki dewasa. Dalam artian, dab sama saja sapaan seperti Mas atau Bang.

Kendati demikian, tak ada yang tahu pasti asal mula penggunaan kata dab sebagai pengganti sapaan mas atau bang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/612/3156434//tiktok-d7Lt_large.jpg
Ternyata Ini Arti Skibidi, Sigma dan Rizz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/612/3155971//tiktok-CES9_large.jpg
Ternyata Ini Arti Yapping yang Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3152100//30_bahasa_gaul_yang_viral_di_tiktok_2025_dan_artinya-UfpI_large.jpg
30 Bahasa Gaul yang Viral di TikTok 2025 dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3134963//ilustrasi-hiLr_large.jpg
Apa Arti Hyper dalam Bahasa Gaul?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement