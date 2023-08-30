Ternyata Ini Arti Kata Dab, Ndes, Gondes, Mendes, dan Cuk

Arti kata dab, ndes, gondes, mendes, dan cuk mungkin banyak diketahui hanya di kalangan atau komunitas tertentu. Karena kata-kata tersebut sudah sangat populer di kalangan anak muda, khususnya di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kata-kata tersebut merupakan rangkaian dari banyaknya fenomena bahasa gaul di kalangan masyarakat. Bahasa gaul ini biasanya digunakan oleh teman sebaya untuk melahirkan percakapan yang lebih dekat.

Lantas, apa arti kata dab, ndes, gondes, mendes, dan cuk? Berikut penjelasannya dilansir dari berbagai sumber.

Dab

Bagi Anda yang pernah tinggal di Yogyakarta tentu sudah tidak asing dengan kata tersebut. Dab biasanya digunakan untuk menyapa seseorang, umumnya laki-laki dewasa. Dalam artian, dab sama saja sapaan seperti Mas atau Bang.

Kendati demikian, tak ada yang tahu pasti asal mula penggunaan kata dab sebagai pengganti sapaan mas atau bang.