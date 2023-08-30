Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 31 Agustus: Capricorn Ada Hambatan, Pisces Menghadapi Orang Menyebalkan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 31 Agustus: Capricorn Ada Hambatan, Pisces Menghadapi Orang Menyebalkan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata nasib peruntungan zodiakmu di hari terakhir bulan Agustus ini? Mewarta New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Capricorn, Aquarius dan Pisces dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Capricorn: Satu-satunya hambatan yang harus Anda hadapi hari ini adalah hambatan yang diciptakan dalam pikiran diri sendiri. Semakin Anda tergoda untuk percaya tujuan yang ingin dicapai itu di luar jangkauan, malah semakin besar peluangmu untuk meraihnya dengan mudah.

2. Aquarius: Sesuatu yang Anda takuti selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun akan terungkap. Jangan mencoba lari dari kenyataan meskipun ini masalah sekali pun, justru hari ini Anda harus cari tahu.

3. Pisces: Tidak peduli betapa menyebalkannya beberapa orang yang harus Anda hadapi hari ini, Anda harus tetap tenang dan usahakan untuk selalu bersikap penuh adab. Besar kemungkinan, justru sikap menyenangkan para Pisces ini akan membuat orang itu malu.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
