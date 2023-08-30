Advertisement
WOMEN LIFE

Apakah Penderita Kolesterol Boleh Makan Ikan Asin?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |23:05 WIB
MASIH banyak yang ragu apakah penderita kolesterol boleh makan ikan asin? Istilah kolesterol sangat kerap terdengar di kalangan masyarakat perkotaan.

Istilah kolesterol merupakan sebuah zat lemak yang diproduksi oleh organ hati dan sebenarnya memiliki manfaat tersendiri bagi tubuh.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), diketahui ada dua jenis kolesterol yang perlu diketahui, yakni Low Density Lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat dan High Density Lipoprotein (HDL) atau kolesterol baik.

Orang-orang yang memiliki penyakit kolesterol biasanya memiliki kadar LDL yang tinggi sehingga harus menghindari sejumlah makanan penyebab kolesterol tinggi.

Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah penderita kolesterol boleh makan ikan asin?

Ikan asin merupakan salah satu jenis makanan yang telah mengalami proses pengawetan dengan menggunakan garam. Dilansir dari berbagai sumber, ikan asin sebenarnya tidak meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh.

Meski demikian, harus diwaspadai kandungan garam yang tinggi pada ikan asin dapat menyebabkan risiko peningkatan penyakit jantung. Pasalnya, garam dapat menaikan tekanan darah yang dapat memicu hipertensi.

Lantas, jenis ikan apa saja yang bisa dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi?

