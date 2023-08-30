Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 31 Agustus: Libra Turunkan Ekspektasi, Sagitarius Sikap Tenang Bikin Terkesan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 31 Agustus: Libra Turunkan Ekspektasi, Sagitarius Sikap Tenang Bikin Terkesan
Ilustrasi zodiak Libra, (Foto: Unsplash)
A
A
A

BAGAIMANA penerawangan nasib peruntungan zodiakmu di hari terakhir bulan Agustus ini? Mewarta New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Libra, Scorpio dan Sagitarius dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Libra: Para Libra sedang berharap terlalu banyak pada diri sendiri dalam beberapa minggu terakhir ini, nah hari ini jadi waktu yang pas untuk sedikit menurunkan harapan dan ekspektasi diri sendiri. Berhentilah mengincar kesempurnaan karena ini tak akan pernah Anda capai.

2. Scorpio: Duduk tenang, dan mulailah berpikir apa sih sebetulnya tujuan hidup yang ingin dicapai? Ini mungkin bukan hal yang ingin Anda kuasai, tetapi jika hal itu terjadi secara alami, itu bisa menjadi tanda bahwa alam semesta ingin para Scorpio untuk terus bergerak ke arah tersebut.

3. Sagitarius: Hari ini para Sagitarius harus tetap tenang, walau orang lain sibuk berlarian ke banyak arah. Dengan sikap tenang ini justru Anda sukses bikin beberapa orang penting justru terkesan dan akhirnya mau memberi dukungannya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
