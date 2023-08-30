Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 31 Agustus: Cancer Jaga Sikap, Virgo Ada Perselisihan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ilustrasi zodiak Virgo, (Foto: Unsplash)
PENASARAN kan penerawangan nasib peruntungan zodiakmu di hari terakhir bulan Agustus ini? Mewarta New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Cancer, Leo serta Virgo dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Cancer: Jaga sikap Anda hari ini, jangan terlalu blak-blakan dan sembarangan, salah satunya dengan sebaiknya Anda tidak tertawa terlalu keras. Sayangnya, selera humor para Cancer memang tak dipandang sama oleh semua orang.

2. Leo: Keuangan orang-orang Leo memang tak ada masalah, tapi tetap saja Anda perlu berhati-hati ketika berhadapan dengan orang-orang yang pandangan hidupnya lebih materialistis daripada Anda sendiri. Mereka tidak akan segan-segan menipu loh!

3. Virgo: Terkadang sedikit perselisihan dalam suatu hubungan bisa mendekatkan dua orang dan sepertinya itulah yang sedang terjadi saat ini. Hanya karena Anda berselisih dengan seseorang, bukan berarti Anda ditakdirkan untuk tetap menjadi musuh selamanya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
