7 Larangan Buat Pacar Cowok Supaya Langgeng Pacaran

TERDAPAT beberapa larangan buat pacar cowok yang harus selalu dijaga demi keberlangsungan hubungan hingga ke akad pernikahan.

Bagi para perempuan yang sedang menjalin hubungan pacaran, tidak ada salahnya membuat berbagai larangan untuk pasangannya. Larangan tersebut pasti untuk tujuan baik yang harus dijaga, salah satunya supaya hubungan semakin langgeng, lengket, dan tahan lama.

Namun para wanita juga perlu memikirkan batas wajar dalam membuat larangan untuk pacar cowok. Larangan yang sudah disepakati dengan komitmen tinggi akan membuat hubungan pacaran kamu pastinya tidak akan selalu dipenuhi konflik.

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Rabu (30/08/2023) terkait 7 larangan buat pacar cowok:

1. Jangan Berbohong

Larangan pertama yang sangat diperlukan buat mengatur pacar cowok yaitu jangan pernah berbohong. Sebab perilaku tersebut pastinya akan membuat wanita merasa sakit hati bahkan sulit untuk mempercayai kembali. Oleh karena itu jangan pernah melakukan tindakan berbohong.