HOME WOMEN LIFE

40 Kata-Kata Perpisahan untuk Pacar yang Bikin Nyesak

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:15 WIB
40 Kata-Kata Perpisahan untuk Pacar yang Bikin Nyesak
Ilustrasi untuk kata-kata perpisahan yang bikin pacar nyesak (Foto: Verywellmind)
A
A
A

Ada 40 kata perpisahan untuk pacar yang acap kali membuat kamu merasa sedih saat ditinggalkan. Bagaimana tidak, sosok yang dulu selalu ada, kini memutuskan untuk tak lagi hadir dalam kehidupan kamu.

Hidup yang terasa berjalan normal bisa berubah drastis bak mimpi buruk. Namun, mau tak mau terkadang perpisahan haruslah dihadapi. Di momen tersebut, tidak ada salahnya untuk mengucapkan salam perpisahan yang spesial kepada sang pacar.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), berikut 40 kata-kata perpisahan untuk pacar yang bikin nyesek.

1. Aku akan pergi, membawa cinta terbaik yang pernah kamu alami dalam hidupmu. Aku harap, kamu tidak akan pernah lagi bisa menemukan rasa cinta sebaik ini dari orang lain.

2. Selamat tinggal, semoga kamu bisa menemukan sosok yang lebih baik dariku. Namun, aku yakin kamu tidak akan pernah bisa, terutama dengan kepribadian seperti dirimu.Aku tidak pernah mendoakan yang terburuk bagi seseorang. Namun, pengecualian bagimu. Aku harap kamu tidak akan pernah bisa menemukan sosok yang lebih baik daripada diriku.

3. Perpisahan ini terasa sangat berat, percayalah aku pun merasakannya. Namun, ini adalah jalan terbaik untuk kita berdua. Terima kasih telah membuatku menjadi sosok yang lebih baik. Mari kita ucapkan selamat tinggal untuk hubungan ini.

Halaman:
1 2 3
      
