MUNGKIN masih banyak yang belum tahu cara membuat teka teki silang online dengan mudah. Sebagai salah satu permainan asah otak, TTS sudah sangat tersohor sebagai media belajar yang menyenangkan.
Permainan ini terbukti dapat membantu dalam memperluas perbendaharaan kosa kata seseorang. Karena dalam permainan ini, kita kerap menemukan kata-kata yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya. Tak heran jika banyak pengajar yang menggunakan metode permainan ini sebagai bahan ajar.
Lantas, bagaimana cara membuat teka teki silang online sebagai media belajar? Melansir dari berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), berikut beberapa caranya.
3. Menggunakan Crossword Labs
Cara pertama yang bisa Anda coba adalah dengan menggunakan laman Crossword Labs. Berikut tata caranya:
