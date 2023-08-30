Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Membuat Teka Teki Silang Online Sebagai Media Belajar

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |21:52 WIB
Cara Membuat Teka Teki Silang Online Sebagai Media Belajar
Ilustrasi untuk teka teki online untuk sarana pendidikan (Foto: Games+)
A
A
A

MUNGKIN masih banyak yang belum tahu cara membuat teka teki silang online dengan mudah. Sebagai salah satu permainan asah otak, TTS sudah sangat tersohor sebagai media belajar yang menyenangkan.

Permainan ini terbukti dapat membantu dalam memperluas perbendaharaan kosa kata seseorang. Karena dalam permainan ini, kita kerap menemukan kata-kata yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya. Tak heran jika banyak pengajar yang menggunakan metode permainan ini sebagai bahan ajar.

Lantas, bagaimana cara membuat teka teki silang online sebagai media belajar? Melansir dari berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), berikut beberapa caranya.

3. Menggunakan Crossword Labs

Cara pertama yang bisa Anda coba adalah dengan menggunakan laman Crossword Labs. Berikut tata caranya:

  • Masuk ke laman Crossword Labs melalui browser PC atau ponsel
  • Masukan judul TTS yang akan Anda buat di kolom ‘Crossword Puzzle Title’
  • Masukan jawaban dan juga petunjuk di kolom yang tersedia. Gunakan spasi untuk memisahkannya.
  • Jika sudah, Anda bisa memilih bentuk TTS mana yang Anda inginkan.
  • Setelah itu klik ‘Save and Finish’ dan TTS yang Anda buat bisa segera dipakai.

Halaman:
1 2
      
