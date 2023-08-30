5 Fakta Pinangan Mewah Pedangdut Putri Isnari dengan Putra Pengusaha Batu Bara

PUTRI Isnari, penyanyi dangdut jebolan D’Academy musim keempat, kini tengah ramai dibicarakan sebab menerima pinangan dari seorang anak dari pengusaha batu bara bernama Abdul Aziz. Baru-baru ini pun sang pedangdut baru saja mengungkapkan siapa sosok Abdul Aziz, sang calon suaminya.

Selain ia menjadi sorotan publik karena menikah di usia muda, beberapa fakta ini juga bikin para penggemarnya turut berbahagia atas kabar tersebut. Penasaran seperti apa faktanya? Berikut Okezone rangkumkan dari berbagai sumber, fakta seputar tpinangan Putri Isnari dengan sang calon suami, Abdul Azizi anak pengusaha batu bara, Rabu (30/8/2023)

1. Awalnya hanya teman: Putri Isnari menceritakan bahwa ia sama sekali tidak menyangka akan merencanakan pernikahan bersama Abdul Aziz. Pasalnya, ketika pertama kali bertemu dengan sang calon suami, pedangdut satu ini hanya berniat untuk menambah lingkup pertemanannya saja.

“Jadi teman, ya sudah boleh kenalan chat-an. Tapi dias udah spil mau nikah, nanya sudah ada pasangan atau belum, Putri jawab 'belum'," ucap Putri. Ia juga mengatakan bahwa pertemuannya dengan Abdul Aziz tak terlepas dari bantuan sang tante yang mengajaknya datang ke acara ulang tahun sang calon.

2. Lanjut jadi abang-adik: Sebelum pertemuan pertamanya dalam acara surprise ulang tahun Abdul Aziz di Dondang, Putri mengungkapkan bahwa mereka sudah mengobrol intens lewat chat. Awalnya, sang pedangdut hanya menganggap pertemanannya dengan Abdul Aziz sebagai abang dan adik saja. Hingga akhirnya, mereka bertemu dalam acara tersebut dan menjalin hubungan yang lebih dekat menjadi seorang pacar.

"Ya ngobrol seperti kakak-adiks aja awalnya, akhirnya diundang ke acara beliau acara tembak di Dondang. Di situ lah kita baru ketemu," lanjutnya.