Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Penyebab Menstruasi Terjadi 2 Kali dalam Sebulan

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:01 WIB
Penyebab Menstruasi Terjadi 2 Kali dalam Sebulan
Penyebab Menstruasi Dua Kali. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENSTRUASI adalah proses keluarnya darah dari vagina yang berasal dari luruhnya dinding rahim wanita. Menstruasi merupakan suatu hal yang lumrah yang kerap terjadi pada wanita ketika sudah mengalami masa pubertas.

Umumnya menstruasi terjadi setiap 28-35 hari dengan masa haid selama 7 hari atau bisa lebih lama, hal ini dikarenakan jumlah pendarahan pada setiap wanita berbeda. Namun, adapula pada wanita yang mengalami siklus menstruasi selama 2 kali dalam sebulan.

Berikut ini merupakan penjelasan mengapa siklus haid bisa terjadi 2 kali dalam sebulan.

1. Stres

Stres dapat mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita yang menyebabkan peningkatan pada hormon sehingga menstruasi bisa terjadi selama 2 kali dalam sebulan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/612/3143707/tips_menjaga_kebersihan_miss_v_saat_menstruasi_ladies_wajib_tahu-2MdW_large.jpg
Tips Menjaga Kebersihan Miss V saat Menstruasi, Ladies Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/17/481/2613366/menstruasi-tidak-teratur-yuk-coba-4-pose-yoga-ini-oBF47WOLPi.JPG
Menstruasi Tidak Teratur? Yuk Coba 4 Pose Yoga Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/23/481/2566504/sering-nyeri-hebat-ketika-mens-bias-jadi-tanda-kena-endometriosis-apa-itu-JS33hVtDBE.jpg
Sering Nyeri Hebat ketika Mens Bisa Jadi Tanda Kena Endometriosis, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/15/481/2517641/nyeri-menstruasi-bisa-sebabkan-mual-hingga-pingsan-apa-sih-penyebabnya-edkcnNJcaA.jpg
Nyeri Menstruasi Bisa Sebabkan Mual hingga Pingsan, Apa Sih Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/26/481/2476979/ladies-pembalut-herbal-dengan-deodoran-tidak-disarankan-digunakan-lho-AUYIePtJKd.jpg
Ladies, Pembalut Herbal dengan Deodoran Tidak Disarankan Digunakan Lho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/15/481/2471625/benarkah-tidak-boleh-suntik-vitamin-saat-menstruasi-ini-jawaban-dokter-2YiGhxPGLF.jpg
Benarkah Tidak Boleh Suntik Vitamin saat Menstruasi? Ini Jawaban Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement