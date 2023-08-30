Penyebab Menstruasi Terjadi 2 Kali dalam Sebulan

MENSTRUASI adalah proses keluarnya darah dari vagina yang berasal dari luruhnya dinding rahim wanita. Menstruasi merupakan suatu hal yang lumrah yang kerap terjadi pada wanita ketika sudah mengalami masa pubertas.

Umumnya menstruasi terjadi setiap 28-35 hari dengan masa haid selama 7 hari atau bisa lebih lama, hal ini dikarenakan jumlah pendarahan pada setiap wanita berbeda. Namun, adapula pada wanita yang mengalami siklus menstruasi selama 2 kali dalam sebulan.

Berikut ini merupakan penjelasan mengapa siklus haid bisa terjadi 2 kali dalam sebulan.

1. Stres

Stres dapat mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita yang menyebabkan peningkatan pada hormon sehingga menstruasi bisa terjadi selama 2 kali dalam sebulan.